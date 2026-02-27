A Bournemouth öt játékost szerződtetett a téli átigazolási időszakban. A Premier League-csapatnak szüksége volt némi vérfrissítésre, így két kapus mellett a brazil Rayan, a fracnia Romain Faivre és Tóth Alex érkezett. A csapat menedzsere, Andoni Iraola a Sunderland elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón többek között arról beszélt, milyen hatással voltak az új játékosok a keret többi tagjára.

Iraola elégedett Tóth Alex hozzáállásával

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Iraola elégedett Tóth Alex hozzáállásával

A menedzser szerint a téli átigazolási időszak jó alkalom arra, hogy felrázza a keretet. Úgy fogalmazott: „szükség van egy kis kívülről érkező új energiára”, mert így a játékosok érzik a fenyegetettséget, és azt, hogy meg kell küzdeniük minden játékpercért.

Segítségre volt szükségünk, mert abban a pillanatban nagyon kevesen voltunk. Még maguk a játékosok is kérték, hogy több cserénk és lehetőségünk legyen. Szerintem az új igazolások hozzáállása a kezdetektől fogva nagyon jó”

- ecsetelte Iraola.

Az újak közül eddig a brazil támadó, Rayan brillírozott a legjobban: már gólt is szerzett és azonnali hatást gyakorolt a csapatra. Tóth eddig 67 percet játszott a Premier League-ben. Kétszer csereként állt be, az Everton elleni összecsapáson pedig a kezdőben kapott helyet.

A Bournemouth jelenleg a tabella nyolcadik helyén áll, szombaton pedig a 12. Sunderlandet fogadja hazai pályán. A találkozót 13:30 perctől rendezik.