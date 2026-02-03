Az angol lap a január–februári átigazolási időszak 5. legjobb üzletének nevezte Tóth Alex megszerzését, olyan ismert játékosokat megelőzve, mint Oscar Bobb, Conor Gallagher vagy Angel Gomes.

Tóth Alex már két meccsen is bizonyíthatott csereként a Premier League-ben

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Miért lett Tóth Alex top5-ös igazolás az Athleticnél?

A The Athletic értékelése szerint Tóth Alex megszerzése több okból is kiemelkedően jó üzlet a Bournemouth-nak: egyrészt a játékos 20 éves, vagyis hosszú távú befektetés, másrészt az angol élvonal szintjén kedvezőnek számító, nagyjából 10,4 millió fontos díjért érkezett, harmadrészt pedig olyan profillal rendelkező középpályás, amelyre a klub évek óta tudatosan épít.

A lap leírása alapján Tóth viszonylag magas, technikás, könnyed mozgású, sok területet bejátszó középpályás, aki nemcsak labdával hasznos, hanem labda nélkül is: képes ütemet váltani, párharcokat nyerni, és összekötni a csapatrészeket. Az Athletic lényegében azt emeli ki, hogy

Tóth egyszerre felel meg a Premier League fizikalitásának és a modern középpályásokkal szembeni technikai-taktikai elvárásoknak.

Keane könnyei és a távozás üzenete

A rangsorban külön hangsúlyt kapott az is, hogy a Ferencvárost irányító Robbie Keane könnyekig meghatódott Tóth Alex távozásakor. Az Athletic ezt a reakciót egyértelmű jelzésként kezeli: Tóth nem csupán tehetségként volt fontos, hanem karakterben és mentalitásban is olyan játékos, akit nehéz pótolni.

A Bournemouth szempontjából ez azért lényeges, mert a klubnál kifejezetten értékelik a gyorsan beilleszthető, erős személyiségű fiatalokat, akik bírják a terhelést és a ritmust.

Kik vannak előtte, kik maradtak mögötte?

A The Athletic listáján Tóth Alex előtt olyan, a teljes átigazolási időszakot meghatározó üzletek szerepelnek, amelyek vagy klasszisminőséget hoznak azonnal, vagy kiugróan jó ár-érték arányt képviselnek a PL szintjén.

A rangsor élén Marc Guéhi Manchester Citybe igazolása áll, mögötte Douglas Luiz Aston Villába való visszatérése kapott kiemelt figyelmet, majd Antoine Semenyo Citybe szerződése és Oscar Bobb Fulhamhez kerülése következik. Ebbe a közvetlen élmezőnybe tudott helyet találni magának ötödikként Tóth Alex.

Mögötte olyan, széles körben ismert nevek és klubok átigazolásai maradtak, amelyek a hazai közönség számára elsőre „nagyobbnak” tűnhetnek, a The Athletic mégis kisebbre értékelte őket költséghatékonyság, szükséglet és várható hasznosság alapján. Tóth Alex például megelőzte többek között Conor Gallagher Tottenhambe igazolását, Angel Gomes Wolverhamptonnal megkötött kölcsönszerződését, illetve olyan tapasztaltabb játékosok klubváltást, mint Pascal Gross visszatérését Brightonba vagy Stefan Ortega Nottinghambe szerződését.