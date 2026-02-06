Tóth Alex január végén 10,4 millió font körüli összegért igazolt a Ferencvárostól Angliába, amivel ő lett minden idők legdrágább NB I-es játékosa. Míg válogatottbeli társai gyakran külföldi akadémiákon keresztül jutottak a csúcsra, Tóth közvetlenül a magyar bajnokságból ugrott a Premier League-be.

Eljött Tóth Alex ideje, és kezdő lesz a Bournemouthban?

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex a kezdőcsapat ajtaján kopogtat

Andoni Iraola vezetőedző a csapatot sújtó példátlan sérüléshullám miatt kénytelen volt újratervezni a középpályát. A szakvezető a héten zajló zárt kapus edzéseken már kifejezetten a magyar játékossal próbálgatta a csapat tengelyét.

A Sports Mole megerősítette: Tóth Alex immár nemcsak csereopció, hanem az Aston Villa elleni rangadó egyik kulcsszereplője lehet. Az angol lapok szerint a magyar játékos fizikai adatai és edzésmunkája meggyőzte Iraolát, hogy készen áll a bevetésre.

Az elitben jegyzik: top 5-ös igazolás

A tekintélyes The Athletic a napokban az egész Premier League 5. legjobb téli igazolásának választotta a magyart. Ez jelzi, hogy Angliában már nemcsak a jövő ígéreteként, hanem azonnali megoldásként tekintenek rá.