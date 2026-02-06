Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bournemouth magyar középpályása, Tóth Alex előtt olyan kapu nyílhat meg szombaton az Aston Villa ellen, amelyre a két cserelehetőség után, 20 évesen örökre büszke lehet majd. A Fraditól rekordösszegért megszerzett labdarúgó optimális esetben máris a kezdőcsapatban találhatja magát a világ legerősebb bajnokságában.

Tóth Alex január végén 10,4 millió font körüli összegért igazolt a Ferencvárostól Angliába, amivel ő lett minden idők legdrágább NB I-es játékosa. Míg válogatottbeli társai gyakran külföldi akadémiákon keresztül jutottak a csúcsra, Tóth közvetlenül a magyar bajnokságból ugrott a Premier League-be.

Eljött Tóth Alex ideje, és kezdő lesz a Bournemouthban? Fotó: Facebook/AFC Bournemouth
Eljött Tóth Alex ideje, és kezdő lesz a Bournemouthban?
Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex a kezdőcsapat ajtaján kopogtat

Andoni Iraola vezetőedző a csapatot sújtó példátlan sérüléshullám miatt kénytelen volt újratervezni a középpályát. A szakvezető a héten zajló zárt kapus edzéseken már kifejezetten a magyar játékossal próbálgatta a csapat tengelyét.

A Sports Mole megerősítette: Tóth Alex immár nemcsak csereopció, hanem az Aston Villa elleni rangadó egyik kulcsszereplője lehet. Az angol lapok szerint a magyar játékos fizikai adatai és edzésmunkája meggyőzte Iraolát, hogy készen áll a bevetésre.

Az elitben jegyzik: top 5-ös igazolás

A tekintélyes The Athletic a napokban az egész Premier League 5. legjobb téli igazolásának választotta a magyart. Ez jelzi, hogy Angliában már nemcsak a jövő ígéreteként, hanem azonnali megoldásként tekintenek rá.

  • Még több cikk
Robbie Keane nem véletlenül sírt: Tóth Alex a Premier League toplistáján
Tóth Alex beállt, kulcsszerepe volt a Premier League-csapat góljában
Miért engedték el Varga Barnabást és Tóth Alexet? A Fradinál tiszta vizet öntöttek a pohárba

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!