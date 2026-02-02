Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers hétvégén a – a magyar válogatott kapussal a soraiban – kapott ki 1-0-ra a Hull City otthonában, így már kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen és továbbra is a kiesést jelentő 22. helyen áll az angol másodosztályban (Championship). Tóthnak ez mindössze a 17. bajnokija volt, mivel hosszú ideig sérüléssel bajlódott.
Kirúgta edzőjét Tóth Balázs csapata
Az újabb fiaskó után elfogyott a türelem a Blackburnnél, amely hétfőn jelentette be, hogy mindössze 12 hónap után kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Valerien Ismaelt.
Ismael 2025 februárjában vette át a csapat irányítását, és a hetedik helyen zárt vele a Rovers, éppen csak lemaradva az osztályozót érő helyekről. A mostani idényben viszont gyengélkedik a csapat, december 20. óta nem nyert, és január elején az FA-kupában is búcsúzott. A 50 éves francia szakember mellett segítője, Dean Whitehead is távozik a klubtól.
Hogy ki veszi át Ismael helyét, az egyelőre kérdéses, de Alan Nixon újságíró szerint a Norwich City és a Huddersfield korábbi sikeredzője, David Wagner lehet az egykor szebb napokat is látott csapat új edzője. Az 54 éves német szakember 2017-ben kisebb csodát tett, amikor feljutott a Premier League-be a Huddersfielddel, 2024-ben pedig a Championship rájátszásába juttatt a Norwich Cityvel, ám ott kikaptak a Leeds Unitedtől, ami után távoznia kellett. Wagner jelenleg a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig akadémiáján dolgozik.
