Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers hétvégén a – a magyar válogatott kapussal a soraiban – kapott ki 1-0-ra a Hull City otthonában, így már kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen és továbbra is a kiesést jelentő 22. helyen áll az angol másodosztályban (Championship). Tóthnak ez mindössze a 17. bajnokija volt, mivel hosszú ideig sérüléssel bajlódott.

Tóth Balázsék nincsenek könnyű helyzetben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kirúgta edzőjét Tóth Balázs csapata

Az újabb fiaskó után elfogyott a türelem a Blackburnnél, amely hétfőn jelentette be, hogy mindössze 12 hónap után kirúgta a csapat vezetőedzőjét, Valerien Ismaelt.

Ismael 2025 februárjában vette át a csapat irányítását, és a hetedik helyen zárt vele a Rovers, éppen csak lemaradva az osztályozót érő helyekről. A mostani idényben viszont gyengélkedik a csapat, december 20. óta nem nyert, és január elején az FA-kupában is búcsúzott. A 50 éves francia szakember mellett segítője, Dean Whitehead is távozik a klubtól.

📰 Valérien Ismaël has today left his position as Blackburn Rovers’ Head Coach by mutual consent.



Ismaël joined the club in February 2025, however it has been mutually agreed that he will step away from his role with immediate effect, along with Assistant Head Coach Dean… pic.twitter.com/M3CcVUCtt6 — Blackburn Rovers (@Rovers) February 2, 2026

Hogy ki veszi át Ismael helyét, az egyelőre kérdéses, de Alan Nixon újságíró szerint a Norwich City és a Huddersfield korábbi sikeredzője, David Wagner lehet az egykor szebb napokat is látott csapat új edzője. Az 54 éves német szakember 2017-ben kisebb csodát tett, amikor feljutott a Premier League-be a Huddersfielddel, 2024-ben pedig a Championship rájátszásába juttatt a Norwich Cityvel, ám ott kikaptak a Leeds Unitedtől, ami után távoznia kellett. Wagner jelenleg a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig akadémiáján dolgozik.