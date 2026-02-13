Live
Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kinevezte új vezetőedzőjét. A Tóth Balázst is foglakoztató klubot immáron az északír válogatott szövetségi kapitánya, Michael O'Neill irányítja.

Tóth Balázs csapata, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers a hónap elején menesztette Valerien Ismaelt, aki mindössze 12 hónapig irányította az együttest. A francia szakember helyét ideiglenesen Damien Johnson vette át, ám az eredmények vele sem javultak, így a háromszoros angol bajnok – rosszabb gólkülönbségének köszönhetően – jelenleg a kiesést jelentő 22. helyen áll a Championshipben.

Tóth Balázs a sérülése ellenére elsőszámú kapussá lépett elő a Blackburn Roversnél
Tóth Balázs a sérülése ellenére elsőszámú kapussá lépett elő a Blackburn Roversnél
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Meglepő, kit nevezett ki edzőnek Tóth Balázs csapata

Bár az elmúlt hetekben több név is felmerült az új edző kilétével kapcsolatban, a Blackburn végül pénteken a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Michael O’Neill veszi át a csapat irányítását. A közlemény szerint az 56 éves szakember – aki a magyar válogatottal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő északír válogatott szövetségi kapitánya is – rövid távú szerződést kötött a klubbal, így az idei szezon végéig, vagyis május 2-ig párhuzamosan látja el a két feladatát.

Mivel az NL küzdelmei szeptemberben kezdődnek, nem valószínű, hogy O’Neill addig marad a kispadon, hacsak nem sikerül benntartania a csapatot a másodosztályban, ami esetleg új szerződést érne. Az viszont egészen biztos, hogy O’Neill tavasszal testközelből is megtapasztalhatja, hogy mire képes a négyszeres magyar válogatott kapus.

A kétszeres ír bajnok edző pályafutása során nem először kerül hasonló helyzetben, ugyanis 2019-ben már dolgozott párhuzamosan a Stoke Citynél és az észak-ír nemzeti csapatnál, de a szövetségi kapitányi posztjáró végül még a 2020-as Európa-bajnokság rájátszása előtt távozott.

Az ír labdarúgó-válogatott márciusban Olaszországgal találkozik a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében.

A Blackburn legközelebb szombaton lép pályára a QPR vendégeként, ám akkor még Damien Johnson fogja irányítani a csapatot. 

