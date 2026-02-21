A Borussia Dortmund guineai válogatott csatára az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-párharc első, 2-0-s győzelemmel zárult mérkőzésén szerzett vezető gólja után megható módon emlékezett meg a családi tragédia elhunytjáról: meze alatt egy sárga pólót mutatott a lelátó felé, amelyen a „Möge er dich in seinem weitläufigen Paradies willkommen heißen. Amen.” — azaz „Isten fogadjon a paradicsomában. Ámen.” felirat volt olvasható.

Családi tragédia sújtotta Serhou Guirassyt, aki így üzent a gólja után

Fotó: Bernd Thiessen/DPA/AFP

A tragédia sokkolta a családot

A gyász mögötti személyes történetet a labdarúgó később magyarázta el: a felirat unokahúgának, Aissatának szólt, aki mindössze négy hónapot élt. A tragédia mélyen érintette a családot, és Serhou Guirassy így akarta kifejezni együttérzését és emlékét a világ egyik legrangosabb kupasorozatának színpadán.

A mérkőzés utáni nyilatkozatban Guirassy azt mondta, hogy a gyász nehéz időszakot jelent számára és szerettei számára egyaránt, ugyanakkor hálás minden támogatásért, amit a csapattól, vezetőségtől és a szurkolóktól kapott.