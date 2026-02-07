A Fizz Liga 21. fordulójának rangadója a Fradi-Újpest derbi lesz szombaton 17.00-tól a Groupama Arénában. A hazaiak a második, míg a vendégek a kilencedik helyről várják a mérkőzést. Dárdai Pál, a lila-fehérek szakmai igazgatója a nagy meccs előtt adott interjút a negyedik kerületi klub hivatalos honlapjának, ahol őszintén elmondta a gondolatait a csapat körüli helyzetről.

Az Újpest már ezzel a busszal mehet a Fradi elleni derbire

Fotó: Újpest FC

Az Újpest régóta nem nyert a Fradi ellen

„Ha az Újpestről beszélünk, akkor majdnem az egész Klubnak át kell szellemülnie egy olyan mentális állapotba, ami régen megvolt. Ez egy győztes Klub volt, ami a sikerei óta leamortizálódott. Olyan dolgokkal találkoztam, amióta elkezdtem dolgozni, amire nem számítottam, itt az egész Klub mentalitását újra kell tervezni. Jelenleg nem elsősorban a Derbire készülünk, nem ő ellenük keressük az ellenszert, hanem hosszú távra építkezünk. Szeretnénk szombaton a saját játékunkat tovább építeni, ott folytatni, ahol a Puskás ellen abbahagytuk, annyi kivétellel, hogy holnap szeretnénk gólt, gólokat szerezni.” – mondta Dárdai, aki a Fradi elleni mérkőzés kapcsán még hozzátette: „Viszont, ha a játékosaink egy közepesebb napot fognak ki, akkor nem lesz lehetőségünk. Tehát küzdenünk kell, együtt, egységben, a csapatszellemet szem előtt tartva.”