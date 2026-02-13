Az Újpest nagy tervekkel kezdte meg a tavaszi szezont, miután decemberben bejelentették, hogy Dárdai Pál hazatér Berlinből és a lila-fehér klub sportigazgatója lesz. A korábbi szövetségi kapitány egyik első intézkedéseként kinevezte a csapat élére Szélesi Zoltánt vezetőedzőnek, ám a győzelmek azóta elkerülték a lila-fehéreket, akik legutóbb a Ferencváros otthonában szenvedtek 3-0-s vereséget. Mindezek után Dárdai nem köntörfalazott, kijelentette, hogy tavasszal a bennmaradás lehet a reális célkitűzés a számukra.

Matko Aljosa volt az Újpest nyerőembere

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Dzsudzsák Balázs tizenegyest hibázott Újpesten

Szombaton sem várt könnyű feladat az Újpestre, mivel a harmadik helyen álló Debrecen látogatott a Szusza Ferenc Stadionba, amely idén még nem talált legyőzőre, a két csapat őszi találkozóján pedig 5-2-re ütötte ki a lila-fehéreket.

Ugyan a mérkőzés első helyzete a DVSC előtt adódott, de alig egy perccel később az Újpest szerezte meg a vezetést az első negyedóra végén. Egy baloldali beadást a hosszún érkező Aljosa Matko fejelte közelről a debreceni kapuba. Az Újpest 265 perc után szerzett gólt a bajnokságban.

A hajdúságiak aztán a 24. percben Stronati kezezése után büntetőhöz jutottak. A labda mögé Dzsudzsák Balázs állt, ám a csapatkapitány nem találta el a kaput. A 39 éves középpályással - aki nem akármilyen szépséggel jelent meg csapata edzésén - nem sűrűn fordul elő hasonló, legutóbb 2022 áprilisában, a Zalaegerszeg ellen rontott tizenegyest.

Emberhátrányban csak a szépítésre futotta a DVSC-nek

Ugyan a folytatásban a vendégeknek is megvoltak a lehetőségeik, de az első félidő hajrájában a lila-fehérek növelhették volna előnyüket, Milan Tucic viszont egy méterről az üres kapu mellé lőtt.

A második félidő elején Szűcs Tamás rúgta fel a félpályánál az Eintracht Frankfurttól hazacsábított Fenyőt Noah-t, amiért megkapta a második sárga lapját, így megfogyatkozott Sergio Navarro együttese.

Az emberelőnyt gyorsan gólra váltotta az UTE, egy szöglet után ismét Matko volt eredményes. Az immáron 13 gólos szlovén játékos így jelenleg egyedül vezeti a góllövőlistát.