A klub korábbi játékosa, Rajczi Péter szerint egy igazi ikon, Dárdai Pál érkezésével a legfontosabb feladat a csapat stabilitása és utána lehet majd kezdeni a komolyabb célok megvalósítását. A korábbi gólkirály szerint ez a keret egyelőre nem alkalmas komolyabb célok elérésére. Az Újpest korábbi csatára szerint a tulajdonosváltásnál is fontosabb Dárdai megszerzése, ugyanis ő az, aki köré sportigazgatóként koncepciót lehet építeni.

Az Újpest a Fradi ellen indulhatna meg felfelé

Fotó: Víg Johanna/ujpestfc.hu

Az Újpest helyzete már ciki?

Rajczi szerint az újpesti vezetők hitelességet is vettek Dárdaival, aki még nagyon az út elején van, de ha megkapja a türelmet, akkor jöhetnek majd az eredmények. Rajczi szerint Arne Maier és Fenyő Noah érkezése is már a Dárdai-hatás lehet, ugyanakkor fontos lenne, hogy újpesti kötődésű játékosok is legyenek az NB I-es keretben.

Kiss B. László, sportújságíró szerint ez a szezon már „kuka”, a nemzetközi szereplés elérhetetlen. Hétvégén ráadásul jön a Fradi elleni derbi, amin már 30 meccsnél is több telt el lila siker nélkül. Ennek ellenére semmit sem veszítette értékéből a rangadó, ráadásul a Fradi többször is kikapott hazai pályán, ugyanakkor az Újpest nem bízhat abban, hogy a Fradi kifárad a nemzetközi kupameccsen, ugyanis az nem lesz a héten.

A Szpíker Korner korábbi adásait ITT éri el.