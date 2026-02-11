Mint arról korábban beszámoltunk, a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójában a Ferencváros magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen a Groupama Arénában. Azonban a derbivereségen túl további vesztésegeket is szenvedtek a lila-fehérek, hiszen a friss igazolás, Arne Maier már a mérkőzés elején megsérült, és szerdán az is kiderült, hogy mennyit kell kihagynia.

Arne Maier játékjogát február elsején szerezte meg az Újpest

Fotó: ujpestifc.hu

Legalább egy hónapig kényszerpihenőn az Újpest friss érkezője

Arne Maier a hétvégi Derbin szenvedett térdsérülést már az első félidőben, a következő hetekben különböző kezelések és rehabilitáció vár rá. A kihagyás időtartama – a jelenlegi állapota alapján – 1 hónap – olvasható a lila-fehérek hivatalos oldalán.

A 27 éves német középpályás megszerzését Dárdai Pál is szorgalmazta, ami nem is meglepő, hiszen Maier karrierje éppen a magyar szakember kezei alatt indult el a Herthánál. A későbbi U21-es Európa-bajnokot a Bielefeld és az Augsburg is megszerezte, utóbbinál mindössze egy tétmérkőzés jutott neki a 2025-2026-os kiírásban, téli távozása nem lehetett meglepetés.

Megérkezését követően rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet a Ferencváros elleni derbin, azonban rosszul sült el a bemutatkozása, hiszen sérülés miatt a 35. percben le kellett cserélni. Viszont az újpestieken a helyére beálló Horváth Krisztofer sem tudott segíteni, már az első félidő végén kialakult a 3-0-s végeredmény.

Folytatás pénteken

A menetrend ezután sem lesz könnyű, ugyanis a Dárdai-korszak alatt még nyeretlen Újpest a Debrecent fogadja a Fizz Liga soron következő fordulójában. Dzsudzsákék a tabella harmadik helyéről érkeznek a Szusza Ferenc Stadionba, miután a hétvégén a Paksot is legyőzték.