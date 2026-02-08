A 246. Ferencváros-Újpest városi rangadó egyoldalú küzdelmet hozott, főként az első játékrészben. A Fradi nagy iramot diktált, helyezeteit pedig gólokra is váltotta. Robbie Keane együttese 3-0-s előnnyel vonulhatott szünetre, ez pedig érthetően nem tetszett a lila-fehérek korábbi csatárának Rajczi Péternek.

Az Újpest ismét elhasalt a Ferencváros elleni rangadón

Fotó: Polyák Attila

Az Újpest korábbi játékosa nem finomkodott

A 11-szeres magyar válogatott Rajczi a mérkőzés alakulását látva a félidőben kemény kritikával illette az újpesti játékosokat.

Kölcsönadnám a tökeimet egy pár játékosnak. Így kimenni egy derbibe... Ez egy ünnep, az egész ország ezt várja, tele a stadion. Nem értem, hogy lehet így belemenni egy mérkőzésbe. Nincsen vezér, a pályán szürke senkik vagyunk.

Rengeteg meló lesz itt a Paliéknak” – fogalmazott kendőzetlenül Rajczi, utalva rá, hogy Dárdai Páléknak sok teendőjük van még Újpesten, hogy ütőképes csapattá formálódjon az együttes.

A második félidőben már azért lényegesen jobban futballozott az Újpest, de a Fradi uralta a meccset, és 3-0-ra megnyerte a derbit, ezzel pedig a tabella élére ugrott.

A Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával még nyeretlen Újpest több mint tíz éve, 2015 decemberében győzött legutóbb a Ferencváros ellen az NB I-ben, azóta 23-szor kikapott és hétszer döntetlent játszott riválisával.

Kapcsolódó cikkek