A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya a Sportemberek Extra című podcastben kiemelte, január elején állt munkába Újpesten, és márciusig a felnőtt csapatnál elvégzendő munka alapjait szeretné lefektetni, az utánpótlás átalakításával csak azt követően tud foglalkozni.

Újpesten nincs helye szájhúzogatásnak

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

„Korábban is elmondtam, nem árulok zsákbamacskát, a legfontosabb, hogy az idén ne essünk ki az NB I-ből” - jelentette ki Dárdai, majd meg is indokolta, hogy a hangzatos, a valóságot nélkülöző kijelentések csak rövid távon működhetnek, ellenben ő három plusz kétéves szerződést írt alá.

„Jövőre a harmadik és hatodik, a harmadik évre pedig az első három hely valamelyikének megszerzése lehet elérhető” – mondta, és hozzátette, az eredményeket csak olyan szakmai stábbal lehet elérni, amelynek tagjai valóban élnek-halnak a futballért vagy az Újpestért. Ezért esett a választása mások mellett Egressy Gábor tanácsadóra és Szélesi Zoltán vezetőedzőre, illetve a másodedző Admir Hamzagicra, aki Berlinben nyolc és fél éven keresztül dolgozott együtt vele - írja az MTI.

„Az öltözőnek is rendben kell lennie. Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, mert aki toxikus, annak nincs helye az öltözőben. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a száját" - fogalmazott, ugyanakkor fontosnak tartotta elmondani, hogy az Újpest egy komoly klub, amely "jelenleg kórházban van, lélegeztetőgépre téve, de hamarosan elkezdheti a rehabilitációt, aztán ha újra megtanult járni, akkor futni is fog, és megint futballozni.”

Elárulta, hogy tizenkét játékos szerződése a nyáron lejár, őket motiválni kell a tavasszal, de a fiatalszabállyal is lehet kompenzálni, mert jó ötletnek tartja, hogy öt magyar legyen a pályán, csak éppen a szabály finomításra szorul.

„Sajnos a magyar futball még messze van a valódi profi szinttől, de ezt most bevállaltam. Lehet, hogy kirúgnak, de van egy elképzelésem, és ebből nem engedek. Az idény végére szeretném tudni, milyen játékosokat igazolunk a nyáron” - tette hozzá.