Nem mindennapi pillanatoknak lehettek szemtanúi egy török focimeccs nézői: újraélesztés történt a pályán, az egyik focista, Gani Catan megmentette egy sirály életét.

Fotó: X

Sikerült újraéleszteni egy sirályt

Az isztambuli amatőr bajnokságban az Istanbul Yurdum vasárnap sorsdöntő, feljutásról döntő mérkőzést vívott a Mevlanakapi Guzelhisar ellen. A találkozó elején azonban nem a futball került a középpontba, hanem egy váratlan és drámai incidens.

Az Istanbul Yurdum kapusa, Muhammet Uyanik nagy erővel rúgta előre a labdát, amely a levegőben eltalált egy sirályt. A madár az ütközést követően azonnal a földre zuhant, mire a játékosok azonnal a segítségére siettek.

A beszámolók szerint Uyanikot nagyon megrázta az eset. A Turkiye Today információi alapján a kapus csak akkor döbbent rá, mit talált el, amikor a madár élettelenül a gyepre esett.

A csapatkapitány, Gani Catan reagált a leggyorsabban. Először óvatosan felemelte és megfelelő pozícióba helyezte a sirályt, majd mellkaskompressziókat kezdett alkalmazni, mintha csak egy emberi sérültet próbálna újraéleszteni. A jelenet a pályán lévők és a nézők számára is megdöbbentő volt.

A lap szerint Catan mintegy két percen keresztül folytatta az újraélesztést, amikor végül a madár lábán és szemén is mozgás jelei mutatkoztak. A játékos ezt követően az oldalvonal mellé vitte a sirályt, hogy további ellátást kapjon.

A történet különlegessége, hogy Catan állítólag korábban semmilyen elsősegélynyújtó képzésben nem részesült, cselekedetei pusztán ösztönösek voltak. Gyors reakciója és lélekjelenléte azonban úgy tűnik, megmentette a madár életét.

A szokatlan eset pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol sokan méltatták a játékos emberségét és bátorságát.