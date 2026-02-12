Az elit ligából tavaly tavasszal kiesett magyar válogatott az első kalapból várta a Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolását, és végül a B dívizió második csoportjába került, ahol majd az ukrán, valamint a grúz és az észak-ír válogatottal kell majd megküzdenie Marco Rossi együttesének.

Az ukrán kapitány, Szerhij Rebrov szívesen elkerülte volna a magyarokat

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Az Ukrajna elleni mérkőzések nem csak a feszült viszony miatt lehet más, mint a másik két ellenfél elleni összecsapás, de könnyen lehet, hogy a csoportelsőségért is az ukránokkal kell majd meccselnie a magyar válogatottnak, hiszen a három ellenfél közül magasan a világranglista 30. helyén álló Ukrajna a legerősebb. Keleti szomszédunknak még a nyári világbajnokságra is van esélye kijutni, ha sikerrel veszi tavasszal pótselejtezőt. Márciusban Svédország ellen lép pályára.

A két csapat eddig mindössze kétszer találkozott egymással: az ukrán válogatott 1992-ben éppen ellenünk játszotta első hivatalos mérkőzését, akkor Ungváron 3-1-re nyert a Jenei Imre vezette magyar csapat. Az ukránok erejét jól mutatja, hogy a tavalyi vb-selejtezőkön csak Franciaország tudta megelőzni őket.

Az ukrán kapitány nem akarta a magyarokat kapni

Érdekesség, hogy az ukrán válogatott jelenleg az a Szerhij Rebrov irányítja, aki korábban a Ferencváros vezetőedzője volt. A Magyar Nemzet cikkéből kiderült, hogy a háromszoros magyar bajnok ukrán szakember hogyan értékelte az NL-sorsolást.

„Szerintem minden csapat erős, kiegyenlített a csoport, alaposan fel kell készülnünk. Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal.

Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom. Nem igazán akartam Magyarországot, de játszanunk kell, és a magyarok elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Magyarország nem idegen számomra, de nem tudom, milyen fogadtatásban lesz majd részem. De nem is ezzel foglalkozom, hanem a saját csapatommal”

– nyilatkozta az ukrán médiának a szövetségi kapitány, aki korábban úgy fogalmazott, szereti a magyar embereket.