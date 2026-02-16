Az ukrán Olekszandr Zincsenko idén januárban négy év után távozott a Premier League-ben jelenleg listavezető Arsenaltól, és a szezon végéig csatlakozott a holland élvonalban szereplő Ajaxhoz, amely 15 millió eurót fizetett érte a londoniaknak.

Az Ajaxnál foghatják a fejüket, az ukrán Olekszand Zincseko már a második meccsén megsérült

Fotó: OLAF KRAAK / ANP

20 perc után véget ért a szezonja az ukrán focistának

A 29 éves balhátvéd számára azonban rémálomszerűen alakult a hazai debütálás. Zincsenko, aki első meccsén, az AZ Alkmaar ellen csereként beállva 14 percet töltött a pályán, a Fortuna Sittard ellen már a kezdőcsapatban kapott helyet, azonban már a 6. percben sérülés miatt le kellett cserélni. Az ukrán játékost úgy kellett lesegíteni a pályáról, miközben a könnyeivel küszködött.

Az Ajax hétfőn a hivatalos oldalán megerősítette, hogy a 75-szörös ukrán válogatott focistának térdműtétre van szüksége, ami miatt a szezon hátralévő részében már nem lesz bevethető.

Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period.



Get well soon, Zinny ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 16, 2026

Mindez erősen kétségessé teszi Zincsenko jövőjét, mivel a szerződése csak június égéig érvényes a holland csapattal. Ráadásul a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő ukrán válogatott a közelgő világbajnoki pótselejtezőben sem számíthat rá – igaz, Szerhij Rebrov már az októberi és a novemberi vb-selejtezőkre sem hívta be a keretbe. Ukrajna március 26-án Svédországot fogadja a pótselejtező elődöntőjében, majd a győztes a Lengyelország-Albánia párharc továbbjutójával csap össze a kijutásért.

Zincsenko korábban a Manchester Cityvel négy bajnoki címet, egy FA Kupát, négy angol Ligakupát és két Community Shieldet nyert. Pep Guardiola együtteséből 2022-ben 32 millió fontért igazolt az Arsenalhoz, ahol annak ellenére közel 100 mérkőzésen játszott, hogy Amszterdamba igazolása előtt rövid időszakot kölcsönben töltött a Nottingham Forestnél.