A magyar válogatott középpályás a 84. percben lépett pályára. Az Union szerencséjére az osztályozós pozícióban lévő Werder Bremen és a kieső helyen szerénykedő St. Pauli is vereséget szenvedett, így nem került közelebb a kieső zónához. Ettől függetlenül a berliniek már csak tizedikek a tabellán, mert bár büntetőből vezetést szereztek, a Hamburg még az első félidőben fordított, és végül 3–2-re győzött.

Az Union Berlin csatára hatalmas helyzetet hagyott ki

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Az Union Berlin elbukott, Harry Kane folytatta a gólgyártást

Az Union csatára, Andrej Ilic a második félidő végén ugyan gólt szerzett, ám az első játékrészben a Hamburg kapusának hibáját követően az üres kapuba kellett volna csak betalálnia, de célt tévesztett.

A góllövőlistán immár 26 találattal az első helyen álló Harry Kane a múlt vasárnapi, Hoffenheim elleni dupláját követően szombaton a Werder Bremen otthonában is kétszer volt eredményes.

Az angol válogatott sztárcsatár már 500 gólnál jár

pályafutása során, ehhez kevesebb mérkőzésre volt szüksége, mint Cristiano Ronaldónak.

🫣 Harry Kane racking up 5⃣0⃣0⃣ career goals for club & country in fewer games than Cristiano Ronaldo. 🐐#Bundesliga pic.twitter.com/wIuUs28YLp — DAZN Football (@DAZNFootball) February 14, 2026

A címvédő és listavezető Bayern München 3–0-ra győzött, és tartja hatpontos előnyét a második helyezett Borussia Dortmund előtt – jegyezte meg az MTI.

Bundesliga, 22. forduló:

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (0–0)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (2–0)

Hamburger SV–Union Berlin 3–2 (2–1)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (0–2)

Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach 3–0 (2–0)