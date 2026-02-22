A 124-es szám önmagában is tekintélyt parancsoló, de igazán az teszi különlegessé, hogy ez nem csupán egy bajnokságon belüli statisztika. Az összevont EU5-rangsor azt jelenti, hogy az angol, francia, olasz, német és spanyol élvonal teljes mezőnyét vizsgálva sincs olyan játékos, aki több légipárbajt nyert volna. Van Dijk tehát nem csupán a Premier League legjobb védője ebben a mutatóban, hanem az egész európai elitmezőnyben a legjobb.
A StatMuse EU5-ös összevont rangsora jelenleg így néz ki:
1. Virgil van Dijk (Liverpool) – 124
1. Ludovic Ajorque (Brest) – 124
3. Idrissa Touré (Pisa) – 123
4. James Tarkowski (Everton) – 110
5. Danilho Doekhi (Union Berlin) – 108
6. Ragnar Ache (Köln) – 106
7. Luka Vušković (Hamburg) – 104
8. Charlie Cresswell (Toulouse) – 101
9. Toni Martínez (Alavés) – 101
10. Vedat Muriqi (Mallorca) – 99
Van Dijk és Ajorque: két szerepkör, azonos dominancia
A történet egyik legérdekesebb része, hogy Van Dijk és Ajorque teljesen eltérő szerepkörben érték el ugyanazt a számot. A Liverpool csapatkapitánya középhátvédként gyűjti a megnyert fejpárbajokat, elsősorban védekezési szituációkban. Ajorque ezzel szemben csatárként, támadóoldalon vívja és nyeri meg a levegőben zajló párharcokat.
Ez a párhuzam különösen izgalmassá teszi a statisztikát: ugyanaz a mutató, két teljesen más futballszerepben.
Miért különleges ez a teljesítmény?
A légipárbaj nem pusztán statisztikai kategória. Egy megnyert fejpárbaj gyakran azonnali veszélyt hárít el a saját tizenhatoson belül, megakadályoz egy második labdára épülő támadást, vagy éppen támadásba fordíthatja át a játékot.
Van Dijk 124 megnyert párharca azt mutatja, hogy rendszeresen képes semlegesíteni az ellenfelek legveszélyesebb csatárait. A Liverpool magas védelmi vonala mögött különösen fontos, hogy a hosszú indításokat és beadásokat megbízhatóan kezelje, és a számok alapján ebben jelenleg Európa egyik legjobbja. Van Dijk emellett az idei szezonban 26 mérkőzésen 2 gólt ért el a Premier League-ben, ami különösen értékes egy középhátvédtől — mindkét találatot fejjel szerezte, ami jól illusztrálja levegőbeli fölényét is.
Ajorque: a Ligue 1-ben a levegő ura
Ludovic Ajorque is büszke lehet a teljesítményére. A Brest csatára 124 légi párbajt nyert, emellett 5 gólt is szerzett és 8 gólpasszt osztott ki a szezonban. Klasszikus, magas (196 cm) target man, aki hosszú labdákat tart meg, párharcokat nyer a védőkkel szemben, és lehetőséget teremt a második hullámban érkezőknek.