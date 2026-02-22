Live
Rendkívüli

A modern futballban ritkán akad olyan mutató, amely ennyire tisztán kirajzolja egy játékos dominanciáját. A 2025–26-os szezonban az öt topligát vizsgálva (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) a StatMuse adatai szerint Virgil van Dijk 124 megnyert légipárbajnál jár, amivel az európai rangsor élén áll védőként. De van egy csatártársa is a rangsor elején: a Brestet erősítő Ludovic Ajorque.

A 124-es szám önmagában is tekintélyt parancsoló, de igazán az teszi különlegessé, hogy ez nem csupán egy bajnokságon belüli statisztika. Az összevont EU5-rangsor azt jelenti, hogy az angol, francia, olasz, német és spanyol élvonal teljes mezőnyét vizsgálva sincs olyan játékos, aki több légipárbajt nyert volna. Van Dijk tehát nem csupán a Premier League legjobb védője ebben a mutatóban, hanem az egész európai elitmezőnyben a legjobb.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) celebrates scoring the team's third goal with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk during the English League Cup semi-final second leg football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on February 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Virgil van Dijk fejjel szinte verhetetlennek tűnik a statisztikák alapján
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A StatMuse EU5-ös összevont rangsora jelenleg így néz ki:
1. Virgil van Dijk (Liverpool) – 124
1. Ludovic Ajorque (Brest) – 124
3. Idrissa Touré (Pisa) – 123
4. James Tarkowski (Everton) – 110
5. Danilho Doekhi (Union Berlin) – 108
6. Ragnar Ache (Köln) – 106
7. Luka Vušković (Hamburg) – 104
8. Charlie Cresswell (Toulouse) – 101
9. Toni Martínez (Alavés) – 101
10. Vedat Muriqi (Mallorca) – 99

Van Dijk és Ajorque: két szerepkör, azonos dominancia

A történet egyik legérdekesebb része, hogy Van Dijk és Ajorque teljesen eltérő szerepkörben érték el ugyanazt a számot. A Liverpool csapatkapitánya középhátvédként gyűjti a megnyert fejpárbajokat, elsősorban védekezési szituációkban. Ajorque ezzel szemben csatárként, támadóoldalon vívja és nyeri meg a levegőben zajló párharcokat.

Ez a párhuzam különösen izgalmassá teszi a statisztikát: ugyanaz a mutató, két teljesen más futballszerepben.

Miért különleges ez a teljesítmény?

A légipárbaj nem pusztán statisztikai kategória. Egy megnyert fejpárbaj gyakran azonnali veszélyt hárít el a saját tizenhatoson belül, megakadályoz egy második labdára épülő támadást, vagy éppen támadásba fordíthatja át a játékot.

Van Dijk 124 megnyert párharca azt mutatja, hogy rendszeresen képes semlegesíteni az ellenfelek legveszélyesebb csatárait. A Liverpool magas védelmi vonala mögött különösen fontos, hogy a hosszú indításokat és beadásokat megbízhatóan kezelje, és a számok alapján ebben jelenleg Európa egyik legjobbja. Van Dijk emellett az idei szezonban 26 mérkőzésen 2 gólt ért el a Premier League-ben, ami különösen értékes egy középhátvédtől — mindkét találatot fejjel szerezte, ami jól illusztrálja levegőbeli fölényét is.

Ajorque: a Ligue 1-ben a levegő ura

Ludovic Ajorque is büszke lehet a teljesítményére. A Brest csatára 124 légi párbajt nyert, emellett 5 gólt is szerzett és 8 gólpasszt osztott ki a szezonban. Klasszikus, magas (196 cm) target man, aki hosszú labdákat tart meg, párharcokat nyer a védőkkel szemben, és lehetőséget teremt a második hullámban érkezőknek.

