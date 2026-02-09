Varga Barnabás ismét kezdő volt az AEK Athén csapatában és két gólt is szerzett. Egy szabadrúgást követően a fejesével szerzett vezetést csapata a Panszerraikosz otthonában, az 55. percben. A román Marin szabadrúgása után a labda a hosszú oldalra került, ahol Varga fejjel a kapuba továbbította. Az esetet több mint öt percen át vizsgálta a VAR, azt ellenőrizve, hogy nem érintette-e Vida fejét a labda, ebben az esetben lesen lett volna Varga, végül azonban a gólt szabályosnak ítélték.

Varga Barnabás csapata egyik legjobbja volt

Fotó: instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás két gólt szerzett, nem maradt el a dicséret

Varga Barnabás a második gólja előtt kicselezte az ellenfél kapusát, majd a kapuba helyezett. Nem csoda, hogy a meccs után a korábbi Vidi-edző, a szerb Marko Nikolics Vargáról is beszélt.

„Három fontos pontot szereztünk egy olyan mérkőzésen, amely a végeredmény ellenére egyáltalán nem volt könnyű. A pálya nem segített minket, sáros volt, nagyon puha. Egy olyan csapat ellen játszottunk, amely minden játékosát a labda mögé rendezte. Az ilyen védekezést mindig nehéz feltörni. A második félidőben változtattunk, más lett az energiaszintünk, ami jobb döntésekhez és több lehetőséghez vezetett. Az első gól lényegében megnyitotta a mérkőzést, utána pedig a találkozó a várhatóbb, normálisabb mederben zajlott tovább” – emelte ki Nikolics Varga góljának jelentőségét.

„Nagyon boldog vagyok Varga két gólja miatt, valamint Grujic gólja miatt is. Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik rengeteget utaztak, hogy támogassanak minket. Számomra ma az AEK szurkolói voltak az MVP-k” – mondta Nikolics, akinek a csapata 80 százalékban birtokolta a labdát a meccsen.

A görög Gazzetta szerint Razvan Marin lett a meccs embere, aki két gólpasszt adott és egy gólt is szerzett, de hajszállal látták csak jobbnak, mint Vargát, aki szerintük a csúcsra jutott: „Varga ismét bizonyította gólerősségét, két újabb találatával megalapozta a győzelmet” – írták a magyar légiósról, akinek a csapata vezeti a bajnokságot.

Varga Barnabás három bajoki góljával máris a negyedik helyen áll a házi góllövőlistán, csapata pedig legközelebb a PAOK otthonában lép pályára. A vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll a két csapat, így nagyon fontos meccs vár a Nikolcs-csapatra.