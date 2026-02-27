A harmadik, egyben utolsó ceremóniának is az UEFA központjaként ismert Európai Labdarúgás Háza adott otthon a svájci Nyonban. A pénteki sorsolás nemcsak a Konferencia-liga nyolcaddöntőiről döntött, az UEFA ekkor alakította ki itt is a negyeddöntők és az elődöntők teljes ágait is, akárcsak egy órával korábban az El- sorsolás alatt. Eszerint a csapatok egy előre meghatározott ágra kerültek (zöld vagy ezüst), és onnantól kezdve fix a lehetséges út a lipcsei döntőig. A nyolcaddöntő első mérkőzései március 12-én, a visszavágók pedig március 19-én, a szokásos módon csütörtökönként lesznek. A Varga Barnabást is a soraiban tudó AEK Athén, amely a ligaszakasz után a harmadikként zárt, a Celje csapatával küzd majd meg a továbbjutásért.

Varga Barnabás és az AEK Athén simán jutott be a nyolcaddöntőbe

Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Varga Barnabás is folytathatja a nemzetközi fociporondon

A további nyolcaddöntő párosítások így alakultak: AEK Larnaca-Crystal Palace, Mainz-Sigma Olomouc, Sahtar Donyeck-Lech Poznan, Samsunspor-Rayo Vallecano, Sparta Praha-AZ Alkmaar, Rakow-Fiorentina és Rijeka-Strasbourg.