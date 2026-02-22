Miután az Olimpiakosz szombaton 2-0-ra legyőzte a Penatolikoszt és ideiglenesen élre állt a görög bajnokságban, Varga Barnabás együttese, az AEK Athén vasárnap este győzelmi kényszerben lépett pályára. A fővárosi együttesre nem várt könnyű mérkőzés, mivel a negyedik helyen álló Levadiakosz látogatott az Opap Arénába, amely ezúttal üresen tátongott. A görög szövetség ugyanis zárt kapus büntetéssel sújtotta az AEK-et, mivel az Olimpiakosz elleni rangadón – amelyen a magyar válogatott csatár megszerezte első gólját – a hazai szurkolók poharakkal dobálták meg a vendégek játékosait.

Varga Barnabás sárga lappal tűnt ki a görög rangadón

Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

Varga Barnabást szimulálás miatt büntették a görög rangadón

A januárban a Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás vasárnap a hetedik bajnokiján lépett pályára a görög csapatban, amely már az ötödik perben megszerezte a vezetést Harold Moukoudi találatával. A kameruni válogatott védő az előző fordulóban a PAOK elleni rangadón ijesztő sérülést szenvedett, a mellkasát fájlalva oxigénmaszkban és orvosikocsin hagyta el a pályát.

Το γκολ του Αρόλντ Μουκουντί, με το οποίο άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ#AEKFC #slgr pic.twitter.com/vOqXLod61J — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 22, 2026

A folytatásban is Marko Nikolic csapata játszott fölényben, igaz bő félóra után kis híján egyenlítettek a vendégek, azonban az argentin Fabricio Pedrozo gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető – tegyük hozzá, csupán millimétereken múlt.

Az első félidő hajrájában Varga próbált labdát szerezni a vendégek tizenhatosán belül, majd a kapus mellett elesett, ám hiába állt fel egyből, a görög bíró szerint látványosan feldobta magát, ezért a 31 éves magyar csatár tizenegyes helyett sárga lapot kapott szimulálásért. Varga, akit a 85. percben cseréltek le, a második sárga lapját kapta a görög élvonalban.

A fordulás után az AEK gyorsan eldöntötte a mérkőzést, előbb Luka Jovic talált be a 49. percben, majd tíz perccel később a csapatkapitány, Petrosz Mantalosz növelte az előnyt, végül a román Razvan Marin állította be a 4-0-s végeredményt.

Győzelmével a 14 bajnoki óta veretlen AEK Athén továbbra is első helyen áll a görög Szuperligában, két ponttal megelőzve a második Olimpiakoszt és öttel vezet az egy meccsel kevesebbet játszott PAOK előtt.