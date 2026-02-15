Live
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A görög labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában az AEK Athén a PAOK otthonában játszik rangadót. Varga Barnabás újra a kezdőcsapatba kerülhet, sőt, minden eddiginél fontosabb feladat hárulhat rá.

Az AEK Athén csapatában eddig öt alkalommal lépett pályára a görög bajnokságban Varga Barnabás. A Ferencvárostól érkezett magyar válogatott támadó már három gólnál és egy gólpassznál jár új klubjában, vasárnap pedig a PAOK elleni rangadón bizonyíthat újra.

Ha egy üzlet beindul, Varga Barnabás most duplázni tudott a görög bajnokságban
Varga Barnabás az előző fordulóban két gólt szerzett
Fotó: X/Super League Greece

Varga Barnabás a PAOK elleni rangadón is nyerőember lehet

A görög sportsajtó szerint a PAOK elleni lesz az AEK eddigi legfontosabb mérkőzése a Szuperliga alapszakaszában, ugyanis győzelem esetén az éllovas athéniak hat ponttal elhúzhatnak riválisuktól, vereség esetén azonban egyaránt 48 ponttal állna a két klub. Ebben az esetben a thesszaloniki együttes lépéselőnybe kerülne, mivel egy meccsel kevesebbet játszott az AEK-nál.

A vasárnap esti rangadón Marko Nikolics vezetőedző fontos döntés előtt áll, hiszen a Real Madridban is megfordult Luka Jovics újra bevethető, miután sárga lapos eltiltása miatt a Panszerraikosz elleni meccset kihagyta. Ezen a találkozón Varga Barnabás két gólt szerzett, edzője pedig nagyon elégedett volt vele. Ami Jovicsot illeti, a 28 éves szerb válogatott játékos 18 bajnokin 12-szer volt eredményes a szezonban – a Panathinaikosz elleni derbin négy gólt szerzett –, így Nikolics két gólerős befejező emberrel is rendelkezik. 

AEK's Serbian head coach Marko Nikolic looks on prior to the start of the UEFA Conference League first leg play-off football match between Belgian RSC Anderlecht (BEL) and Greek AEK Athens (GRE) at the Lotto Park stadium, in Brussels on August 21, 2025. (Photo by BRUNO FAHY / Belga / AFP) / Belgium OUT
Marko Nikolics elégedett Varga Barnabás teljesítményével
Fotó: BRUNO FAHY / Belga

Amennyiben az AEK edzője úgy dönt, hogy két támadóval áll fel a PAOK ellen, akkor minden bizonnyal Jovics és Varga jutnak lehetőséghez, de ha csak egyetlen befejező csatár lesz a pályán, akkor jó eséllyel a magyar focista kaphat esélyt. 

A görög média szerint Nikolicsot meggyőzte Varga kiváló formája, hiszen az érkezése óta már három gólt szerzett, és a padról beszállva is tudott lendíteni a csapat játékán – az Olympiakosz ellen a második féidőben csereként beszállva egyenlített.

Nem sokkal a derbi előtt természetesen kiderül, milyen formációt választ az AEK edzője, de Varga Barnabás egy újabb jó teljesítménnyel hosszú távon bebetonozhatja magát az AEK kezdőcsapatába.

