Az AEK Athén csapatában eddig öt alkalommal lépett pályára a görög bajnokságban Varga Barnabás. A Ferencvárostól érkezett magyar válogatott támadó már három gólnál és egy gólpassznál jár új klubjában, vasárnap pedig a PAOK elleni rangadón bizonyíthat újra.

Varga Barnabás az előző fordulóban két gólt szerzett

Fotó: X/Super League Greece

Varga Barnabás a PAOK elleni rangadón is nyerőember lehet

A görög sportsajtó szerint a PAOK elleni lesz az AEK eddigi legfontosabb mérkőzése a Szuperliga alapszakaszában, ugyanis győzelem esetén az éllovas athéniak hat ponttal elhúzhatnak riválisuktól, vereség esetén azonban egyaránt 48 ponttal állna a két klub. Ebben az esetben a thesszaloniki együttes lépéselőnybe kerülne, mivel egy meccsel kevesebbet játszott az AEK-nál.

A vasárnap esti rangadón Marko Nikolics vezetőedző fontos döntés előtt áll, hiszen a Real Madridban is megfordult Luka Jovics újra bevethető, miután sárga lapos eltiltása miatt a Panszerraikosz elleni meccset kihagyta. Ezen a találkozón Varga Barnabás két gólt szerzett, edzője pedig nagyon elégedett volt vele. Ami Jovicsot illeti, a 28 éves szerb válogatott játékos 18 bajnokin 12-szer volt eredményes a szezonban – a Panathinaikosz elleni derbin négy gólt szerzett –, így Nikolics két gólerős befejező emberrel is rendelkezik.

Marko Nikolics elégedett Varga Barnabás teljesítményével

Fotó: BRUNO FAHY / Belga

Amennyiben az AEK edzője úgy dönt, hogy két támadóval áll fel a PAOK ellen, akkor minden bizonnyal Jovics és Varga jutnak lehetőséghez, de ha csak egyetlen befejező csatár lesz a pályán, akkor jó eséllyel a magyar focista kaphat esélyt.

A görög média szerint Nikolicsot meggyőzte Varga kiváló formája, hiszen az érkezése óta már három gólt szerzett, és a padról beszállva is tudott lendíteni a csapat játékán – az Olympiakosz ellen a második féidőben csereként beszállva egyenlített.

Nem sokkal a derbi előtt természetesen kiderül, milyen formációt választ az AEK edzője, de Varga Barnabás egy újabb jó teljesítménnyel hosszú távon bebetonozhatja magát az AEK kezdőcsapatába.

Kapcsolódó cikkek