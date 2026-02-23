„Gratulálok a játékosoknak, egy nagyon jó csapat ellen játszottak, ráadásul a szurkolóink nélkül. Fontos három pontot szereztünk, de a teljesítményünk is lényeges. Nagyon jól felkészültünk, volt elképzelésünk arról, hogyan játsszunk az ő stílusuk ellen, és ez a mérkőzés nagy részében kiválóan működött. Sok gólt szereztünk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és egy jó csapatot gyakorlatilag helyzet nélkül hagytunk” – mondta a meccs után Marko Nikolic, aki ezúttal is a kezdőben számított Varga Barnabás játékára. A Fradi csatára a meccs hajrájáig a pályán volt, de gólt ezúttal nem szerzett.

Varga Barnabás csapata őrzi előnyét a tabellán

Fotó: Instagram/AEK

Varga Barnabás 85 percet kapott

A korábbi Fradi-csatárnak nem volt kaput eltaláló lövése, egy műesésért kapott sárgát, ennek ellenére az osztályzatok alapján nem lógott ki a csapatból.

„Az első félidőben volt egy lehetőségük, de az a mi hibánkból adódott. Ezeket a dolgokat ki kell iktatnunk a játékunkból, mert pár labdát könnyelműen odaadtunk az ellenfélnek. Most nem kaptunk gólt ezekből, de egyszer ez megtörténhet. Ismét elnézést kell kérnem azoktól, akik ma este nem lehettek itt. El tudják képzelni ezt a meccset telt ház előtt? A görög futball és a szurkolók voltak a ma este vesztesei” – mondta Marko Nikolics, akinek csapata az Olimpiakosz elleni meccsen történtek miatt játszott zárt kapuk mögött.

A szurkolók már a meccsre érkező csapatot is görögtűzzel fogadták, majd az utcáról énekelve biztatták a csapatukat.

„A három pont nagyon fontos, mert az élen tart minket. A végeredmény magáért beszél, jól játszottunk végig, akár több gólt is szerezhettünk volna egy jó csapat ellen, amelynek egyetlen helyzete volt a mi hibánkból. A drukkerek lemaradtak a nagyon jó teljesítményünkről. Köszönjük nekik a fogadtatást és az oldalvonal mellől hallható éneklést. Nekik ajánljuk a győzelmet” – mondta Nikolics a meccs utáni sajtótájékoztatón, aki már az európai szereplésről beszélt.

„Bővítenünk kell a játékoskeretet, a bevethető játékosok körét, mert jönnek az európai mérkőzések, és azt szeretnénk, ha minél többen állnának készen. Most a Volosz következik, a mai meccs és a pihenő után minden figyelmünk arra irányul.”