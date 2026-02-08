Az AEK Athén szerb edzője, Marko Nikolic néhány napja még úgy fogalmazott, hogy a Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás még a beilleszkedésénél tart, ám a gólerős támadó azóta beindult a görög bajnokságban.
A magyar válogatott csatár múlt héten az Olimpiakosz elleni rangadón csereként beállva megszerezte első gólját a görög élvonalban, ami után vasárnap már a kezdőben kapott lehetőséget, amikor az AEK az utolsó helyen álló Panszerraikosz otthonába látogatott a görög Szuperliga 20. fordulójában.
Varga Barnabás duplázott, hat perc alatt lőtt három gólt az AEK
Bár a vendégek az első percektől kezdve hatalmas fölényben futballoztak, sokáig nem tudták feltörni a hazaiak védelmét. Aztán az 55. percben Varga Barnabás szerezte meg a vezetést – mondani sem kell – , akár csak az előző körben, ismét fejjel volt eredményes.
Sokáig úgy tűnt, a 28-szoros magyar válogatott gólja fog dönteni, ám a hajrát nagyot megnyomták az utolsó percekre emberelőnybe került vendégek és végül kiütés lett a vége. A 89. percben Razvan Marin tizenegyesből talált be, két perccel később a Liverpool korábbi játékosa, Marko Grujic növelte az előnyt, majd a meccsnek keretes szerkezet adva Varga Barnabás állította be a végeredményt a portugál válogatott Joao Mario passza után a hosszabbítás 95. percében.
Varga Barnabás Görögországban is elképesztő ütemben termeli a gólokat, 5 meccsen immár 3 találatnál és egy gólpassznál jár. Győzelmével az AEK Athén újra élre állt a görög bajnokságban és két ponttal vezet a második Olimpiakosz lőtt, amely azonban egy meccsel kevesebbet játszott.
