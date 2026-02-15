Az elmúlt két görög bajnokin háromszor is eredményes Varga Barnabás alighanem az AEK Athén kezdőcsapatában kap helyet a PAOK Szaloniki vendégeként, a vasárnapi találkozót vesztett pontok tekintetében egyformán várja a két élcsapat. A fővárosiakat irányító Marko Nikolics egy segédjét nem vitte magával a rangadóra.

Varga Barnabásék másodedzője távozott az AEK Athén csapatától

Fotó: AEK

Varga Barnabásék másodedzője Novak Djokoviccsal együtt szórakozott

A görög sajtóban szombat este jelent meg a hír, miszerint a szerb válogatottnál is dolgozó Alekszandar Rogics már nem az AEK másodedzője, Nikolics ugyanis azonnali hatállyal kitette őt a stábból. Ennek feltételezett oka, hogy a 44 éves Rogics csütörtök este szó nélkül úgy döntött, hogy kilátogat az Olimpiakosz és a Crvena zvezda pireuszi kosárlabda-mérkőzésére, ahol a teniszlegenda honfitárs, Novak Djokovics mellett ült.

Đoković gleda Crvenu zvezdu u Evroligi: Dosta je zimskih sportova, košarka ga više zanima @EuroLeague 🏀https://t.co/Z0n7grj8iy — Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) February 12, 2026

A szerb Mozzartsport is arról írt, hogy Nikolicsnak nem tetszett, hogy Rogics az ő tájékoztatása nélkül utazott el Pireuszba (ahol ráadásul az AEK ősi riválisa játszott az Olimpiakosz képében), ezért úgy döntött, meneszti segédjét, és erről már Vargáékat is értesítette.

A férfi Euroliga rangadóját végül 92-86-ra az Olimpiakosz nyerte, tehát Alekszandar Rogics az eredmény miatt is bánkódhatott.