A listavezető AEK Athén a második helyen álló Olimpiakosz ellen játszott rangadót hazai pályán a görög Szuperliga 19. fordulójában. A Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás természetesen ott volt az AEK keretében, de a magyar válogatott támadót a kispadra ültette Marko Nikolics vezetőedző. A szerb szakember korábban kiemelte, hogy a gólerős csatár még a beilleszkedésénél tart, de nagyon örül, hogy a csapatában tudhatja őt.

Varga Barnabás az Olimpiakosz elleni rangadón a kispadon kapott helyet

Fotó: AEK Athens

Megvan Varga Barnabás első athéni gólja

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, az Olimpiakosz valamivel aktívabb volt, de gólt nem láthattak a szurkolók.

A második játékrészben aztán Varga az 57. percben beállt és két perccel később meg is szerezte első gólját az AEK színeiben.

A Fraditól érkezett csatár a szokásához híven fejjel volt eredményes, egy szögletet követően bólintott a kapuba.

59’ Ο Μαρίν εκτελεί κόρνερ και ο Μπάρναμπας Βάργκα με καρφωτή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!!!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/bM03f6MyIt — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 1, 2026

Drámai fordulattal ért véget a rangadó

Varga Barnabás találata után felrobbant a stadion, a gólszerző pedig a folytatásban is aktív volt, a 68. percben veszélyes lövéssel jelentkezett, de a vendégek kapusa hárítani tudott. Helyzetek mindkét oldalon adódtak bőven, de az eredmény sokáig nem változott.

A játékvezető több mint 10 percet hosszabbított, majd az Olimpiakosz 11-est kapott,

amit hosszas videózás után ítéltek meg. A büntetőt Mehdi Taremi belőtte, a 108 percig tartó rangadó 1-1-es döntetlennel ért véget.

