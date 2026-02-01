Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

Ezt tudnia kell!

Súlyos vírus terjed – ezeknél a tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A görög labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóján az AEK Athén hazai pályán fogadta az Olimpiakoszt. Varga Barnabás a második félidőben állt be csereként, két perccel később pedig meg is szerezte első gólját új csapatában, ám a rangadó drámai végjátékot követően 1-1-es döntetlennel ért véget.

A listavezető AEK Athén a második helyen álló Olimpiakosz ellen játszott rangadót hazai pályán a görög Szuperliga 19. fordulójában. A Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás természetesen ott volt az AEK keretében, de a magyar válogatott támadót a kispadra ültette Marko Nikolics vezetőedző. A szerb szakember korábban kiemelte, hogy a gólerős csatár még a beilleszkedésénél tart, de nagyon örül, hogy a csapatában tudhatja őt.

Varga Barnabás, AEK Athén
Varga Barnabás az Olimpiakosz elleni rangadón a kispadon kapott helyet
Fotó: AEK Athens

Megvan Varga Barnabás első athéni gólja

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, az Olimpiakosz valamivel aktívabb volt, de gólt nem láthattak a szurkolók. 

A második játékrészben aztán Varga az 57. percben beállt és két perccel később meg is szerezte első gólját az AEK színeiben. 

A Fraditól érkezett csatár a szokásához híven fejjel volt eredményes, egy szögletet követően bólintott a kapuba.

Drámai fordulattal ért véget a rangadó

Varga Barnabás találata után felrobbant a stadion, a gólszerző pedig a folytatásban is aktív volt, a 68. percben veszélyes lövéssel jelentkezett, de a vendégek kapusa hárítani tudott. Helyzetek mindkét oldalon adódtak bőven, de az eredmény sokáig nem változott. 

A játékvezető több mint 10 percet hosszabbított, majd az Olimpiakosz 11-est kapott, 

amit hosszas videózás után ítéltek meg. A büntetőt Mehdi Taremi belőtte, a 108 percig tartó rangadó 1-1-es döntetlennel ért véget.

Kapcsolódó cikkek

Varga Barnabás beindult, győzött az AEK Athén – videó
Varga Barnabás kezdő volt, négy gólt szerzett az AEK Athén sztárcsatára
Az AEK Athén edzője nyíltan hibáztatta Varga Barnabásékat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!