A nemzetközi statisztikai szervezet a bajnoki, a hazai, a nemzetközi kupás és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólokat összegezte. Varga Barnabás ebben az időszakban 132 gólig jutott; évenkénti bontásban 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, 2025-ben pedig 34 találatot jegyzett. A Paks és a Ferencváros korábbi kiválósága jelenleg az AEK Athént erősíti.

Varga Barnabás már az AEK Athén mezében is szerzett egy gólt

Fotó: AEK Athens

Varga Barnabás a labdarúgás elegáns kávéházában

A rangsort Kylian Mbappé vezeti 264 góllal, mögötte Erling Haaland (251) és Harry Kane (237) következik. A legjobb hatba még Robert Lewandowski (212), Cristiano Ronaldo (201) és Lionel Messi (181) fért be.

Top 25 góllövő (2021–2025) – nemzetiség, jelenlegi klub, gól