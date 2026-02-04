Live
Gólszerzésre született. Varga Barnabás a 21. helyen szerepel azon az összesítésen, amelyet az IFFHS tett közzé az elmúlt fél évtized (2021. január 1.–2025. december 31.) legeredményesebb labdarúgóiról.

A nemzetközi statisztikai szervezet a bajnoki, a hazai, a nemzetközi kupás és a válogatott mérkőzéseken szerzett gólokat összegezte. Varga Barnabás ebben az időszakban 132 gólig jutott; évenkénti bontásban 2021-ben 13, 2022-ben 18, 2023-ban 39, 2024-ben 28, 2025-ben pedig 34 találatot jegyzett. A Paks és a Ferencváros korábbi kiválósága jelenleg az AEK Athént erősíti.

Varga Barnabás már az AEK Athén mezében is szerzett egy gólt Fotó: AEK Athens
Varga Barnabás már az AEK Athén mezében is szerzett egy gólt
Fotó: AEK Athens

Varga Barnabás a labdarúgás elegáns kávéházában

A rangsort Kylian Mbappé vezeti 264 góllal, mögötte Erling Haaland (251) és Harry Kane (237) következik. A legjobb hatba még Robert Lewandowski (212), Cristiano Ronaldo (201) és Lionel Messi (181) fért be.

Top 25 góllövő (2021–2025) – nemzetiség, jelenlegi klub, gól

  1. Kylian Mbappé (francia) – Real Madrid – 264
  2. Erling Haaland (norvég) – Manchester City – 251
  3. Harry Kane (angol) – Bayern München – 237
  4. Robert Lewandowski (lengyel) – FC Barcelona – 212
  5. Cristiano Ronaldo (portugál) – Al-Naszr – 201
  6. Lionel Messi (argentin) – Inter Miami – 181
  7. Bérgson (brazil) – Johor Darul Ta’zim – 178
  8. Garbhan Coughlan (ír) – Cashmere Technical – 172
  9. Mohamed Szalah (egyiptomi) – Liverpool – 162
  10. Karim Benzema (francia) – Al-Hilal – 156
  11. Ayoub El Kaabi (marokkói) – Olimpiakosz – 154
  12. Lautaro Martínez (argentin) – Inter – 154
  13. Victor Osimhen (nigériai) – Galatasaray – 150
  14. Michael Olunga (kenyai) – Al-Arabi – 149
  15. Vangelis Pavlidis (görög) – Benfica – 146
  16. Jonathan David (kanadai) – Juventus – 136
  17. Kodjo Fo-Doh Laba (togói) – Al-Ain – 136
  18. Julián Álvarez (argentin) – Atlético Madrid – 135
  19. Hulk (brazil) – Atlético Mineiro – 135
  20. Mehdi Taremi (iráni) – Olimpiakosz – 133
  21. Varga Barnabás (magyar) – AEK Athén – 132
  22. Pedro (brazil) – Flamengo – 130
  23. Nemanja Bilbija (bosznia-hercegovinai) – Zrinjski Mostar – 128
  24. Eran Zahavi (izraeli) – visszavonult – 125
  25. Denis Bouanga (gaboni) – Los Angeles FC – 125
