A januárban a Ferencvárostól igazolt Varga Barnabás igencsak beindult a görög bajnokságban az elmúlt hetekben, ugyanis előbb az Olimpiakosz ellen megszerezte első gólját, az AEK Athén színeiben, legutóbb pedig duplázni tudott a sereghajtó Panszerraikosz otthonában 4-0-ra megnyert bajnokin. Nem véletlen, hogy Marko Nikolic vezetőedző ismét a kezdőcsapatba jelölte a magyar válogatott támadót a vasárnapi PAOK elleni rangadó előtt.

Varga Barnabás gyorsan felvette a görög bajnokság ritmusát

Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

Varga Barnabás csak sárga lapig jutott a görög rangadón

Mindkét csapat számára kulcsfontosságú volt a győzelem. A megváltozott edzői stábbal elutazott éllovas athéni csapat azzal a tudattal léphetett pályára, hogy győzelem estén hat pontos előnyre tehet szert a harmadik helyen álló riválissal szemben.

A magyar válogatott csatár vasárnap a hatodik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, amely kis híján a 12. percben hátrányba került, ám Giorgos Giakoumakis tizenegyesét kivédte Thomas Strakosha. A folytatásban rendkívül kiélezett küzdelem folyt a pályán, de igazán komoly ziccert nem tudott kialakítani az AEK.

Az 56. percben Varga Banabás egy fejpárbajt követően a földre esett, majd hevesen vitatkozni kezdett a játékvezetővel, aki nem fújta le a szabálytalanságot. A reklamálást egyből sárga lappal büntette a német játékvezető, Harm Osmers. A Ferencváros korábbi támadója hasonló eset miatt kapott sárga lapot a magyar válogatott szeptemberi Portugália elleni világbajnoki selejtezőjén, ami miatt aztán nem léphetett pályára az örmények ellen. Vargát ezúttal az eltiltás nem fenyegette, ugyanis hatodik bajnokiján mostani volt az első figyelmeztetése.

A 61. percben Vargának volt egy veszélyes fejese, majd a kipattanót a Real Madrid korábbi támadója, Luka Jovic próbálta kapura ollózni, de a lövése mellé ment. Nem sokkal később kényszerűségből kellett cserélnie Marko Nikolicsnak, ugyanis egy sérülés után Harold Moukoudi ugyan megpróbálta folytatni a játékot az ápolás után, ezt követően viszont a mellkasát fájlalva összeesett és végül hordágyon, oxigénmaszkban vitték le a pályáról a kameruni védőt.