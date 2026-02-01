A Vasas a 86. percben Pethő Bence révén 2-1-re vezetett, és úgy tűnt, megszerzi a három pontot. Ez azonban nem sikerült, mert a Csákvár a 92. percben egyenlíteni tudott, megfosztva az angyalföldieket a győzelemtől.

A Vasas nem tudott nyerni a Csákvár ellen

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkeszőség

A Vasas a 92. percben bukott el, a Szentlőrinc nyolcgólos meccset nyert

A Vasas már három mérkőzés óta nyeretlen az NB II-ben, pedig egy sikerrel – ha ideiglenesen is – pontszámban beérhette volna az éllovas Budapest Honvédot. A feljutásért küzdő angyalföldiek így csak a tabella harmadik helyén állnak, mert a Kecskemét 4-0-ra kiütötte a Szegedet, jobb gólkülönbségének köszönhetően pedig feljött a második helyre.

Az újonc Karcagi SC házigazdaként 3-0-ra kikapott a Mezőkövesdtől, ezzel elszenvedte első hazai vereségét a mostani idényben. A borsodiak Pintér Ádám kiállítása miatt az 57. perctől emberhátrányban játszottak, ennek ellenére magabiztosan nyertek – számolt be róla az MTI.

Szentlőrincen nyolc gól született, a házigazda baranyaiak 5-3-ra győztek a Budafok ellen.

A vendégeknél Kovács Dávid, a hazaiaknál Dinnyés Olivér duplázott, utóbbi egy alkalommal a saját kapujába is betalált.

Eredmények, 16. forduló:

FC Ajka - BVSC-Zugló 0-1 (0-1)

gólszerzők: Törőcsik (16.)

Aqvital FC Csákvár-Vasas FC 2-2 (0-1)

g.: Haragos (66.), Umathum (92.), illetve Urblik (3. - tizenegyesből), Pethő (86.)

Kecskeméti TE - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 4-0 (1-0)

g.: Eördögh (5.), Pálinkás (74., 77. - az elsőt tizenegyesből), Szabó B. (84.)

Szentlőrinc SE-Budafoki MTE 5-3 (2-1)

g.: Nyári (14.), Kocsis (21.), Dinnyés (72., 80.), Mascoe (90.), illetve Kovács D. (23., 75. - a másodikat tizenegyesből), Dinnyés (76. - öngól)

piros lap: Szolgai (88.)

Békéscsaba 1912 Előre-Soroksár SC 2-1 (2-0)

g.: Mikló (29.), Nagy R. (39.), illetve Gólik (60.)

piros lap: Viczizán (74.).

Karcagi SC-Mezőkövesd Zsóry FC 0-3 (0-1)

g.: Szalai (34.), Vörös (62.), Hornyák (90.)

piros lap: Pintér Á. (57., Mezőkövesd)

Tiszakécskei LC - HR-Rent Kozármisleny 0-2 (0-1)

g.: Bíró (4.), Babinszky (46.)