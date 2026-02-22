A labdarúgó Merkantil Bank Liga 19. fordulójában a feljutásra esélyes Vasas hajrában szerzett gólokkal 2-0-ra legyőzte a Karcag csapatát az Illovszky Rudolf Stadionban. A Vasas ezzel továbbra is magabiztosan tartja előnyét a harmadik Mezőkövesd előtt.
A vasárnap délutáni találkozón Urblík József a 76., Németh Barnabás pedig a 86. percben talált be, a győzelmével pedig a Vasas megerősítette második helyét a tabellán, nem mellékesen pedig 270 perce nem kapott gólt a bajnokságban.
A Vasas egyre közelebb a feljutáshoz
Ráadásul a harmadik helyen álló Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a Szentlőrinc otthonában, így az angyalföldi csapatnak már hét pont az előnye a borsodi együttessel szemben.
Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló:
Vasas FC-Karcagi SC 2-0 (0-0)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Tiszakécskei LC 1-1 (0-1)
Budafoki MTE-Aqvital FC Csákvár 2-0 (1-0)
Szentlőrinc-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0)
BVSC-Zugló - Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)
