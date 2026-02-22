Live
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 19. fordulójában a feljutásra esélyes Vasas hajrában szerzett gólokkal 2-0-ra legyőzte a Karcag csapatát az Illovszky Rudolf Stadionban. A Vasas ezzel továbbra is magabiztosan tartja előnyét a harmadik Mezőkövesd előtt.

A vasárnap délutáni találkozón Urblík József a 76., Németh Barnabás pedig a 86. percben talált be, a győzelmével pedig a Vasas megerősítette második helyét a tabellán, nem mellékesen pedig 270 perce nem kapott gólt a bajnokságban.

Budapest, 2025. szeptember 13. Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője (j) Urblík József (j2) gólját ünneli csapatával a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában játszott Vasas FC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen az Ilovszky Rudolf Stadionban 2025. szeptember 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Urblík József szerezte a Vasas első gólját a Karcag ellen
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Vasas egyre közelebb a feljutáshoz

Ráadásul a harmadik helyen álló Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a Szentlőrinc otthonában, így az angyalföldi csapatnak már hét pont az előnye a borsodi együttessel szemben. 

Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló:
Vasas FC-Karcagi SC 2-0 (0-0)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Tiszakécskei LC 1-1 (0-1)
Budafoki MTE-Aqvital FC Csákvár 2-0 (1-0)
Szentlőrinc-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0)
BVSC-Zugló - Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)

 

