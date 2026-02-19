Live
Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Ezt tudnia kell!

Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

Sokkoló jelenet árnyékolta be az Olimpiakosz Pireusz és a Bayer Leverkusen (0-2) labdarúgómeccsét a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A pireuszi Georgios Karaiszkakisz Stadionban rendezett összecsapás 34. percében két hazai védő, Panosz Recosz és Lorenzo Pirola csúnyán összefejelt, a jelenet pedig azonnal megfagyasztotta a levegőt, ugyanis a a hátborzongató ütközés után ömlött a vér a focisták fejéből.

Az Olimpiakosz Pireusz két focistája, Panosz Recosz és Lorenzo Pirola úgy összefejeltek a Bayer Leverkusen elleni BL-meccsen, hogy ömlött a vér a fejükből.

Lorenzo Pirola fejéből ömlött a vér, ő járt rosszabbul
Lorenzo Pirola fejéből ömlött a vér, ő járt rosszabbul 
Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Pirola és Recosz vérfürdője Pireuszban

A visszajátszások alapján mindkét játékos nagy sebességgel érkezett a labdára,

és olyan erővel ütköztek, hogy a találkozót azonnal meg kellett szakítani. A pályán lévő futballisták azonnal az orvosi stábért kiáltottak, miközben Recosz és Pirola arca percek alatt vérbe borult. A játék mintegy hat percre leállt, amíg a két védőt ellátták.

Az első diagnózis szerint Pirola fejsérülést szenvedett, míg Recosz elsősorban az állkapcsánál sérült meg. Az Olimpiakosz vezetőedzője, Jose Luis Mendilibar a legrosszabbra készülve már melegíteni küldte Alexisz Kalogeropouloszt és Giulian Biancone-t, ám végül mindkét játékos folytathatta a meccset. Recosz állkapcsát bekötötték, Pirola pedig fejkötéssel tért vissza, miközben mindketten vérrel átitatott mezüket is lecserélték.

A dráma azonban itt nem ért véget. A 44. percben Pirola sebei újra felszakadtak, így az olasz védőnek ismét le kellett mennie a pályáról további kezelésre. Épp ebben az időszakban talált be az Olimpiakosz Ajub El-Kabi révén. 

Pirola – fittyet hányva a még mindig ömlő vérre – elszakadt a fizioterapeutáktól, és csapattársaival ünnepelt. Az öröm azonban rövid életűnek bizonyult: a gólt les miatt érvénytelenítették.

Pirola végül a szünetig a pályán maradt, de a félidőben Giulian Biancone váltotta. A mérkőzés képei gyorsan bejárták a sajtót, a véres jelenetek sokkolták a nézőket. A pireuszi BL-este így nemcsak a futballról, hanem egy ijesztő, ritkán látható jelenetről is emlékezetes marad.

