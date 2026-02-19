Az Olimpiakosz Pireusz két focistája, Panosz Recosz és Lorenzo Pirola úgy összefejeltek a Bayer Leverkusen elleni BL-meccsen, hogy ömlött a vér a fejükből.

Lorenzo Pirola fejéből ömlött a vér, ő járt rosszabbul

Pirola és Recosz vérfürdője Pireuszban

A visszajátszások alapján mindkét játékos nagy sebességgel érkezett a labdára,

és olyan erővel ütköztek, hogy a találkozót azonnal meg kellett szakítani. A pályán lévő futballisták azonnal az orvosi stábért kiáltottak, miközben Recosz és Pirola arca percek alatt vérbe borult. A játék mintegy hat percre leállt, amíg a két védőt ellátták.

Az első diagnózis szerint Pirola fejsérülést szenvedett, míg Recosz elsősorban az állkapcsánál sérült meg. Az Olimpiakosz vezetőedzője, Jose Luis Mendilibar a legrosszabbra készülve már melegíteni küldte Alexisz Kalogeropouloszt és Giulian Biancone-t, ám végül mindkét játékos folytathatta a meccset. Recosz állkapcsát bekötötték, Pirola pedig fejkötéssel tért vissza, miközben mindketten vérrel átitatott mezüket is lecserélték.

💪 Thermopylae is only 175 kilometers away 👀



Lorenzo Pirola bleeding for Olympiacos to bring more glory to this historic European campaign.#UCL pic.twitter.com/SzWWby8kbA — DAZN Football (@DAZNFootball) February 18, 2026

A dráma azonban itt nem ért véget. A 44. percben Pirola sebei újra felszakadtak, így az olasz védőnek ismét le kellett mennie a pályáról további kezelésre. Épp ebben az időszakban talált be az Olimpiakosz Ajub El-Kabi révén.

Pirola – fittyet hányva a még mindig ömlő vérre – elszakadt a fizioterapeutáktól, és csapattársaival ünnepelt. Az öröm azonban rövid életűnek bizonyult: a gólt les miatt érvénytelenítették.

Pirola végül a szünetig a pályán maradt, de a félidőben Giulian Biancone váltotta. A mérkőzés képei gyorsan bejárták a sajtót, a véres jelenetek sokkolták a nézőket. A pireuszi BL-este így nemcsak a futballról, hanem egy ijesztő, ritkán látható jelenetről is emlékezetes marad.