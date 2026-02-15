Live
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 18. fordulójában a feljutásért harcoló Vasas 1-0-ra győzött Békéscsabán, míg a harmadik Mezőkövesd háromgólos vereséget szenvedett a Kozármisleny otthonában. A játéknap meglepetését a Videoton szállította, amely 5-1-re nyert a Csákvár vendégeként.

A tabella ötödik helyén álló Csákvár hét közben négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros elleni Magyar Kupa-meccsen, most azonban győzelmi esélyekkel várhatta a 12. helyen álló Videoton elleni találkozót. 

A Videoton támadója mesternégyest lőtt a Csákvár elleni meccsen
Fotó: vidi.hu

Mesternégyest lőtt a Videoton támadója

A Csákvár jól is kezdte a meccset, ugyanis már az ötödik percben megszerezte a vezetést Bányai Péter révén, azonban Pető Tamás csapata megrázta magát, és szenzációs játékkal megfordította a meccset. A székesfehérvári együttes az első félidőben duplázó Németh Dániel és Bedi Bence találataival kétgólos előnybe került, majd a fordulás után a korábbi U21-es válogatott Németh még két újabb gólt berámolt, ezzel a mesternégyesig jutott, csapata pedig 5-1-es győzelmet aratott. 

A Vasas a huszadik percben megszerezte a vezetést Békéscsabán Németh Barnabás révén, majd nem sokkal később emberelőnybe is került, de további gólt már nem értek el. Az angyalföldi csapat a győzelemmel pontszámban beérte az első helyen álló, később játszó Budapest Honvédot.

Merkantil Bank Liga NB II, 18. forduló:
Aqvital FC Csákvár-Videoton FC Fehérvár 1-5 (1-3)
Békéscsaba 1912 Előre-Vasas FC 0-1 (0-1)
Karcagi SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (1-0)
Tiszakécskei LC-Soroksár SC 3-2 (2-1)
HR-Rent Kozármisleny - Mezőkövesd Zsóry FC 3-0 (2-0)
FC Ajka-Budafoki MTE 0-1 (0-0)
Kecskeméti TE - BVSC-Zugló 0-2 (0-1)

