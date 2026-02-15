A tabella ötödik helyén álló Csákvár hét közben négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros elleni Magyar Kupa-meccsen, most azonban győzelmi esélyekkel várhatta a 12. helyen álló Videoton elleni találkozót.

A Videoton támadója mesternégyest lőtt a Csákvár elleni meccsen

Fotó: vidi.hu

A Csákvár jól is kezdte a meccset, ugyanis már az ötödik percben megszerezte a vezetést Bányai Péter révén, azonban Pető Tamás csapata megrázta magát, és szenzációs játékkal megfordította a meccset. A székesfehérvári együttes az első félidőben duplázó Németh Dániel és Bedi Bence találataival kétgólos előnybe került, majd a fordulás után a korábbi U21-es válogatott Németh még két újabb gólt berámolt, ezzel a mesternégyesig jutott, csapata pedig 5-1-es győzelmet aratott.

A Vasas a huszadik percben megszerezte a vezetést Békéscsabán Németh Barnabás révén, majd nem sokkal később emberelőnybe is került, de további gólt már nem értek el. Az angyalföldi csapat a győzelemmel pontszámban beérte az első helyen álló, később játszó Budapest Honvédot.

Merkantil Bank Liga NB II, 18. forduló:

Aqvital FC Csákvár-Videoton FC Fehérvár 1-5 (1-3)

Békéscsaba 1912 Előre-Vasas FC 0-1 (0-1)

Karcagi SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (1-0)

Tiszakécskei LC-Soroksár SC 3-2 (2-1)

HR-Rent Kozármisleny - Mezőkövesd Zsóry FC 3-0 (2-0)

FC Ajka-Budafoki MTE 0-1 (0-0)

Kecskeméti TE - BVSC-Zugló 0-2 (0-1)