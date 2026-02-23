Live
A labdarúgó Merkantil Bank Liga 19. fordulójának záró mérkőzésén a Videoton 2-1-re legyőzte a Kecskemét csapatát a Sóstói Stadionban. A Videoton ezzel sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg a másodosztályban, míg a Kecskemét zsinórban a harmadik meccsét veszítette el.

A Kecskemét 27. percben szerzett vezetést, amikor Pálinkás megnyert egy fejpárbajt, az üresen maradt Derekas pedig 18 méterről átemelte a labdát a kifutó Nagy Gergely fölött. Még a szünet előtt egyenlített a Videoton, Hesz ballal passzolta a kapuba a lecsorgó labdát a 38. percben. 

A Videoton sorozatban harmadszor nyert a másodosztályban
Fotó: vidi.hu

Sorozatban harmadszor nyert a Videoton

Az 56. percben a fordítás is összejött a Vidinek, egy kapu elé benyesett labdát Murka fordulásból lőtt a léc alá. 

Ezt követően többet birtokolta a labdát Kecskemét, igyekezett támadásokat felépíteni, de nem volt kapura veszélyes, így a székesfehérvári csapat behúzta a három pontot. 

A Pető Tamás által irányított Videoton sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg az NB II-ben, és feljött a tabella kilencedik helyére. A Kecskemét zsinórban harmadszor veszített, de továbbra is a negyedik helyen áll a másodosztályban. 

Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló:
Videoton FC Fehérvár-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

