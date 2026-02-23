A Kecskemét 27. percben szerzett vezetést, amikor Pálinkás megnyert egy fejpárbajt, az üresen maradt Derekas pedig 18 méterről átemelte a labdát a kifutó Nagy Gergely fölött. Még a szünet előtt egyenlített a Videoton, Hesz ballal passzolta a kapuba a lecsorgó labdát a 38. percben.

A Videoton sorozatban harmadszor nyert a másodosztályban

Fotó: vidi.hu

Sorozatban harmadszor nyert a Videoton

Az 56. percben a fordítás is összejött a Vidinek, egy kapu elé benyesett labdát Murka fordulásból lőtt a léc alá.

Ezt követően többet birtokolta a labdát Kecskemét, igyekezett támadásokat felépíteni, de nem volt kapura veszélyes, így a székesfehérvári csapat behúzta a három pontot.

A Pető Tamás által irányított Videoton sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg az NB II-ben, és feljött a tabella kilencedik helyére. A Kecskemét zsinórban harmadszor veszített, de továbbra is a negyedik helyen áll a másodosztályban.

Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló:

Videoton FC Fehérvár-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)