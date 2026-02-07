A mérkőzés egyetlen gólját Kovács Krisztián szerezte a 41. percben. A Videoton öt nyeretlen bajnoki után győzött ismét a másodosztályban.

A Videoton öt meccs után nyerni tudott az NB II-ben

Fotó: Nagy Norbert

A Videoton újra nyert, a Csákvár jó sorozata tovább tart

A fehérvári együttes fontos győzelmet aratott az FC Ajka ellen, legközelebb pedig csütörtökön lép pályára, akkor a MOL Magyar Kupában Győrbe látogat a Vidi.

A Csákvár 1-1-es döntetlent játszott a BVSC otthonában, a csapat már hét meccs óta veretlen a másodosztályban – adta hírül az MTI.

Eredmény, 17. forduló:

BVSC-Zugló - Aqvital FC Csákvár 1-1 (0-1)

gólszerzők: Farkas B. (55.), illetve Karacs (24.)

Videoton FC Fehérvár-FC Ajka 1-0 (1-0)

gólszerző: Kovács K. (41.)