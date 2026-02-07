A Videoton FC házigazdaként 1-0-ra nyert az FC Ajka ellen a labdarúgó NB II 17. fordulójának szombati játéknapján.
A mérkőzés egyetlen gólját Kovács Krisztián szerezte a 41. percben. A Videoton öt nyeretlen bajnoki után győzött ismét a másodosztályban.
A Videoton újra nyert, a Csákvár jó sorozata tovább tart
A fehérvári együttes fontos győzelmet aratott az FC Ajka ellen, legközelebb pedig csütörtökön lép pályára, akkor a MOL Magyar Kupában Győrbe látogat a Vidi.
A Csákvár 1-1-es döntetlent játszott a BVSC otthonában, a csapat már hét meccs óta veretlen a másodosztályban – adta hírül az MTI.
Eredmény, 17. forduló:
BVSC-Zugló - Aqvital FC Csákvár 1-1 (0-1)
gólszerzők: Farkas B. (55.), illetve Karacs (24.)
Videoton FC Fehérvár-FC Ajka 1-0 (1-0)
gólszerző: Kovács K. (41.)
