Nagy port kavartak nemrég Vincent Kompany szavai: a Bayern München edzője Vinícius Júnior ellen irányuló rasszista támadásokra reagálva Magyarországot negatív példaként említette csapata pénteki sajtótájékoztatóján.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Gleofilo Vlijter nem ért egyet Vincent Kompanyval

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.

Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját”

– mondta Vincent Kompany.

Az Újpest Suriname-i csatára, a DVTK elleni meccsen az első gólt szerző Gleofilo Vlijter nem ért egyet a Bayern München edzőjével, szerinte Magyarországon nem kell semmilyen raaszita támadásrtól, vagy megnyilvánulástól tartania senkinek. Íme, a támadó frappáns válasza:

Nem, őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal. Nagyon jól érzem itt magam, különösen Budapesten. És a bőrszín egyébként sem számít. Számomra egyetlen fontos szín van: a lila. Ennyi

– válaszolta Kompany szavaira reagálva Vlijter az M4 Sportnak.

A lila-fehérek ebben a szezon harmadszor győzték le a DVTK-t, egymás után a második sikerüket aratták az élvonalban, ezzel hat pont az előnyük a kiesést érő 11. helyen álló Diósgyőrrel szemben.