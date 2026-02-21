A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért vívott rájátszás első mérkőzésén a Benfica 1-0-ra kikap Real Madrid ellen. A meccset Vinícius Júnior hatalmas gólja döntötte el, ám a meccs utózöngéje még napokkal később is egészen más miatt hangos.

Vinícius Júnior és Prestianni összetűzéséből hatalmas botrány lett

Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A portugál csapat argentin szélsője, Gianluca Prestianni ugyanis a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki provokatív stílusban ünnepelte gólját a hazai szurkolók előtt, majd a pályát elhagyva megtagadta a játék folytatását, mivel szerinte rasszista támadás érte őt.

Prestianni szerint nem rasszista, hanem homofób megjegyzéseket tett Viníciusra

Ugyan pontosan nem letehetett leolvasni Prestianni szájáról, hogy mit mondott, de Kylian Mbappé a mérkőzés után úgy fogalmazott, a 25-ös játékos egymás után ötször nevezte majomnak a csapattársát. Az argentin játékos azonban tagadta, hogy rasszista sértést vágott volna Vinícius fejéhez és szerint félre értették őt. Az ESPN brazil újságírója, Bruno Andrade arról számolt be, hogy a 20 éves argentin szélső az UEFA-nak tett vallomásában azt állította, hogy nem rasszista, hanem homofób megjegyzéseket tett, ám ettől még aligha ússza meg eltiltás nélkül a vizsgálatot, ugyanis az európai szövetség fegyelmi szabályzatának 14. cikkelye kimondja, hogy a rasszista és a homofób rágalmazásokért azonos szintű büntetés jár – a kiszabható legenyhébb büntetés a tízmeccses eltiltás.

Egy brit sportjogász, Fraser MacKinven elmondta, ha az UEFA valamilyen oknál fogva végül mégis felmentené Prestiannit, akkor rágalmazás miatt pert nyújthatna be Vinícius és Mbappé ellen.

„Ha kiderül, hogy nem volt rasszista támadás, miközben Mbappé egyértelműen azt állította, hogy hallotta, akkor az rágalmazásnak minősül. Érdemes megjegyezni, hogy Mbappé nem hivatkozhatna arra védekezésképpen, hogy tévedett. Viszont a vádaknak egyértelműen hamisnak kell lenniük” – mondta MacKinven, aki hozzátette, ha beigazolódna Prestianni ártatlansága a rasszista botrányban, úgy anyagi kártérítésre és nyilvános bocsánatkérésre is jogosult lenne.