Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Botrányba fulladt a Benfica és a Real Madrid mérkőzése a Bajnokok Ligája rájátszásában. A győztes gólt szerző Vinícius Júnior rasszizmussal vádolta meg a portugál csapat argentin játékosát, Gianluca Prestianni, aki azonban ezt tagadta. Az UEFA vizsgálatot indított az ügyben, a Benfica fiatal támadója pedig akár bírósághoz is fordulhat, ha beigazolódik az ártatlansága.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért vívott rájátszás első mérkőzésén a Benfica 1-0-ra kikap Real Madrid ellen. A meccset Vinícius Júnior hatalmas gólja döntötte el, ám a meccs utózöngéje még napokkal később is egészen más miatt hangos.

Vinícius Júnior és Prestianni összetűzéséből hatalmas botrány lett
Vinícius Júnior és Prestianni összetűzéséből hatalmas botrány lett
Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A portugál csapat argentin szélsője, Gianluca Prestianni ugyanis a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki provokatív stílusban ünnepelte gólját a hazai szurkolók előtt, majd a pályát elhagyva megtagadta a játék folytatását, mivel szerinte rasszista támadás érte őt.

Prestianni szerint nem rasszista, hanem homofób megjegyzéseket tett Viníciusra

Ugyan pontosan nem letehetett leolvasni Prestianni szájáról, hogy mit mondott, de Kylian Mbappé a mérkőzés után úgy fogalmazott, a 25-ös játékos egymás után ötször nevezte majomnak a csapattársát. Az argentin játékos azonban tagadta, hogy rasszista sértést vágott volna Vinícius fejéhez és szerint félre értették őt. Az ESPN brazil újságírója, Bruno Andrade arról számolt be, hogy a 20 éves argentin szélső az UEFA-nak tett vallomásában azt állította, hogy nem rasszista, hanem homofób megjegyzéseket tett, ám ettől még aligha ússza meg eltiltás nélkül a vizsgálatot, ugyanis az európai szövetség fegyelmi szabályzatának 14. cikkelye kimondja, hogy a rasszista és a homofób rágalmazásokért azonos szintű büntetés jár – a kiszabható legenyhébb büntetés a tízmeccses eltiltás.

Egy brit sportjogász, Fraser MacKinven elmondta, ha az UEFA valamilyen oknál fogva végül mégis felmentené Prestiannit, akkor rágalmazás miatt pert nyújthatna be Vinícius és Mbappé ellen.

„Ha kiderül, hogy nem volt rasszista támadás, miközben Mbappé egyértelműen azt állította, hogy hallotta, akkor az rágalmazásnak minősül. Érdemes megjegyezni, hogy Mbappé nem hivatkozhatna arra védekezésképpen, hogy tévedett. Viszont a vádaknak egyértelműen hamisnak kell lenniük” – mondta MacKinven, aki hozzátette, ha beigazolódna Prestianni ártatlansága a rasszista botrányban, úgy anyagi kártérítésre és nyilvános bocsánatkérésre is jogosult lenne.

A Real Madrid világbajnoka, Kylian Mbappé az incidens után azt követelte, hogy Prestiannit ne engedjék többé játszani a Bajnokok Ligájában, de Álvaro Arbeloa a pénteki sajtótájékoztatón is reményét fejezte ki, hogy megbüntetik az argentin játékost, aki az ellenséges hangulat ellenére pályára lépne a jövő heti madridi visszavágón.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlait figyelmeztetik, úgy járhat, mint a Liverpool korábbi sztárja
Francia focicsapat résztulajdonosa lett a Real Madrid sztárja
Durva beszólás a Vinícius-botrány másnapján: „A felesége biztos hűtlen volt hozzá”
Világbotrány lehet belőle: óriási büntetés jöhet a BL-incidens után
A Real Madridhoz igazol Szoboszlai Dominik? Megszólalt az ügynöke, mindenkit meglepett – videó
Nem csitul a botrány, közleményt adott ki José Mourinho rasszizmussal vádolt focistája
„A futball szégyene” – Mourinho csalással vádolta meg a Real Madridot, a hisztiző Vinícusnak is üzent

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!