Az Európai Labdarúgó-szövetség kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet, amely beárnyékolhatja a Bajnokok Ligája-meccs előtti hangulatot a Santiago Bernabéu stadionban. Az UEFA attól tart, hogy Vinícius Jr. és Gianluca Prestianni megtagadja a kézfogást a Real Madrid-Benfica összecsapás előtt.

Veszélyben az UEFA imázsa Vinícius Jr. miatt?

Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

Veszélyben az UEFA imázsa Vinícius Jr. miatt?

A múltheti eset kellemetlenséget ébresztett az UEFA köreiben. Úgy vélik, ha a két fél nem fog kezet a visszavágó előtt, az kimondottan negatív üzenetet közvetít egy olyan meccsen, amelyre hatalmas nemzetközi figyelem hárul.

Sajtóhírek szerint felmerült egy esetleges szankció, hogy a szervezet nem engedi játszani Prestiannit. Ugyanakkor úgy vélik, egy ilyen gyors szankció nem illene az UEFA fegyelmi szerveinek megszokott gyakorlatához. A portál szerint a mérkőzésig még várható valamilyen hivatalos állásfoglalás az UEFA részéről.

Prestianni már elküldte hivatalos állásfoglalását, reménykedve, hogy ezzel enyhítheti a kialakult feszültséget. A Benfica vezetőedzője, José Mourinho azonban úgy tűnik, nem hajlandó lemondani játékosáról.

Az UEFA így kellemetlen helyzetbe került az egyik legjobban várt meccs előtt.