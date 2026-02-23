Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Link másolása
Vágólapra másolva!
Aggódik az UEFA a Real Madrid Benfica elleni Bajnokok Ligája rájátszás visszavágója előtt. A Vinícius Jr. és Gianluca Prestianni közötti konfliktus szerintük káros hatással bírhat.

Az Európai Labdarúgó-szövetség kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet, amely beárnyékolhatja a Bajnokok Ligája-meccs előtti hangulatot a Santiago Bernabéu stadionban. Az UEFA attól tart, hogy Vinícius Jr. és Gianluca Prestianni megtagadja a kézfogást a Real Madrid-Benfica összecsapás előtt.

Veszélyben az UEFA imázsa Vinícius Jr. miatt?
Veszélyben az UEFA imázsa Vinícius Jr. miatt?
Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

Veszélyben az UEFA imázsa Vinícius Jr. miatt?

A múltheti eset kellemetlenséget ébresztett az UEFA köreiben. Úgy vélik, ha a két fél nem fog kezet a visszavágó előtt, az kimondottan negatív üzenetet közvetít egy olyan meccsen, amelyre hatalmas nemzetközi figyelem hárul.

Sajtóhírek szerint felmerült egy esetleges szankció, hogy a szervezet nem engedi játszani Prestiannit. Ugyanakkor úgy vélik, egy ilyen gyors szankció nem illene az UEFA fegyelmi szerveinek megszokott gyakorlatához. A portál szerint a mérkőzésig még várható valamilyen hivatalos állásfoglalás az UEFA részéről.

Prestianni már elküldte hivatalos állásfoglalását, reménykedve, hogy ezzel enyhítheti a kialakult feszültséget. A Benfica vezetőedzője, José Mourinho azonban úgy tűnik, nem hajlandó lemondani játékosáról.

Az UEFA így kellemetlen helyzetbe került az egyik legjobban várt meccs előtt.

  • További cikkek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!