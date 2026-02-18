Live
Felipe Melo jól megünnepelte Sallai Rolandék Juventus elleni győzelmét, de aztán nála is betelt a pohár. A korábbi 22-szeres brazil válogatott futballista a Benfica-Real Madrid kapcsán formált meg markáns véleményt, melyben megvédte Vinícius Júniort.

Mint arról az Origo is beszámolt, a Real Madrid 1-0-s győzelmet aratott a Benfica otthonában, a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának (egészen pontosan a rájátszás) első mérkőzésén. A találkozót Vinícius Júnior szépségdíjas találata döntötte el, ám az este nem erről maradt emlékezetes, hiszen a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni vélhetően rasszista megjegyzést tett rá. Az eset a vezetés megszerzése után történt, Vinícius ezt rögtön jelezte a játékvezetőnek, aki rövid ideig szüneteltette is a mérkőzést.

A szurkolók nem nézték jó szemmel Vinícius Júnior gólörömét
Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

A találkozó másnapján sem csillapodtak le a kedélyek, a madridi játékosok védelmükbe vették a csapattársukat, míg a Benfica továbbra is tagad. Az UEFA később bejelentette vizsgálódását, de addig sem maradtunk megszólaló nélkül, hiszen a korábbi brazil válogatott labdarúgó, Felipe Melo rendesen kiosztotta a vétkesnek tartott Prestiannit.

Felipe Melo is beállt Vinícius Júnior mögé

A korábbi 22-szeres brazil válogatott labdarúgó, miután jól megünnepelte Sallai Rolandék Juventus elleni sikerét, szintén megszólalt a kedd esti botrány kapcsán, és egyáltalán nem fogta vissza magát.

Tűz a rasszistákra. És ha te is véded a rasszistákat, akkor téged is a tűzbe

– idézte a brazil szavait az AS című spanyol lap. Melo természetesen Prestiannit sem kímélte, akinek a feleségéről csak annyi megjegyzést tett, hogy „biztosan hűtlen volt hozzá, egy fekete férfival”. Véleménye szerint Vinícius úgy ünnepelhet, ahogyan csak akar, semmi provokálót nem tett.

Felipe Melo számos csapatot és országot megjárt a pályafutása során, Európában a Galatasaray mezét viselte a legtöbb alkalommal (154), de többek között az Inter, a Juventus és a Fiorentina is foglalkoztatta. A brazil válogatottban 22 alkalommal szerepelt, a 2010-es világbajnokságon kezdőként számítottak rá.

