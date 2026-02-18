Mint arról az Origo is beszámolt, a Real Madrid 1-0-s győzelmet aratott a Benfica otthonában, a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának (egészen pontosan a rájátszás) első mérkőzésén. A találkozót Vinícius Júnior szépségdíjas találata döntötte el, ám az este nem erről maradt emlékezetes, hiszen a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni vélhetően rasszista megjegyzést tett rá. Az eset a vezetés megszerzése után történt, Vinícius ezt rögtön jelezte a játékvezetőnek, aki rövid ideig szüneteltette is a mérkőzést.

A szurkolók nem nézték jó szemmel Vinícius Júnior gólörömét

Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

A találkozó másnapján sem csillapodtak le a kedélyek, a madridi játékosok védelmükbe vették a csapattársukat, míg a Benfica továbbra is tagad. Az UEFA később bejelentette vizsgálódását, de addig sem maradtunk megszólaló nélkül, hiszen a korábbi brazil válogatott labdarúgó, Felipe Melo rendesen kiosztotta a vétkesnek tartott Prestiannit.

Felipe Melo is beállt Vinícius Júnior mögé

A korábbi 22-szeres brazil válogatott labdarúgó, miután jól megünnepelte Sallai Rolandék Juventus elleni sikerét, szintén megszólalt a kedd esti botrány kapcsán, és egyáltalán nem fogta vissza magát.

Tűz a rasszistákra. És ha te is véded a rasszistákat, akkor téged is a tűzbe

– idézte a brazil szavait az AS című spanyol lap. Melo természetesen Prestiannit sem kímélte, akinek a feleségéről csak annyi megjegyzést tett, hogy „biztosan hűtlen volt hozzá, egy fekete férfival”. Véleménye szerint Vinícius úgy ünnepelhet, ahogyan csak akar, semmi provokálót nem tett.

🚨 Felipe Melo: “Burn the racists! Burn the racists!



His wife (Prestianni) must have already cheated on him with a BIG BLACK GUY.” pic.twitter.com/9XPsI2WKOC — Madrid Zone (@theMadridZone) February 18, 2026

Felipe Melo számos csapatot és országot megjárt a pályafutása során, Európában a Galatasaray mezét viselte a legtöbb alkalommal (154), de többek között az Inter, a Juventus és a Fiorentina is foglalkoztatta. A brazil válogatottban 22 alkalommal szerepelt, a 2010-es világbajnokságon kezdőként számítottak rá.