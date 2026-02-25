Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerda délután hozta nyilvánosságra, hogy elutasította Gianluca Prestianni rasszista váddal kapcsolatos fellebbezését, vagyis biztosan nem léphet pályára Vinícius Júniorék ellen a Santiago Bernabéuban. Pedig a játékos mindent megtett, hogy ott lehessen a párharc visszavágóján, sőt fel is lebbezett, ám a szövetség elutasította a kérelmet.

Gianluca Prestianni állítólag lemajmozta Vinícius Júniort

Továbbra sem halkul a Vinícius-botrány

A Real Madrid 1-0-s előnyből várhatja a párharc visszavágóját, hiszen az első mérkőzésen Vinícius Júnior jelentette a különbséget a Benfica otthonában. A brazil sztár az 50. percben szerzett egy pazar gólt, majd ezt egy szögletzászlónál bemutatott tánccal ünnepelte meg, amiért sárga lapot kapott a játékvezetőtől. Ekkor jött a képbe Prestianni, aki a száját eltakarva állítólag lemajmozta a brazilt, a botrány pedig azóta is tart. Az UEFA végül azt a döntést hozta, hogy nem engedi meg Prestianninak a játékot a Santiago Bernabéuben, s később a játékos fellebbezését is elutasította.

Az UEFA Fellebbviteli Testülete ma a következő döntést hozta: az SL Benfica által benyújtott fellebbezést elutasítja. Következésképpen az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete 2026. február 23-i döntését megerősíti. Gianluca Prestianni ideiglenesen eltiltva marad a következő UEFA-mérkőzésen, amelyen egyébként játékra jogosult lenne.

Prestianni ezt nem hagyta szó nélkül

Nem sokkal az elutasítás után a Benfica játékosa a közösségi médiában kommentálta a fejleményeket, de gyorsan meg is bánta, mivel fél órával később törölte a kommentjét. Prestianni az X-en (korábbi nevén twitter) válaszolt egy szurkolónak, aki sajnálatát fejezte ki azért, hogy „bizonyíték nélkül tiltották el” az egyszeres argentin válogatott labdarúgót.

„A labda nélküli ütés látható, és nincs szankció. Bizonyíték nélkül szankcionálni viszont lehet. A Real esetében már egyáltalán nem próbálják elrejteni. Szégyen” – idézte a játékos mostanra már törölt bejegyzését az A Bola című lap.

A Benfica tehát Prestianni nélkül lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján, a Real Madrid ellni találkozót 21 órától az RTL+ közvetíti.