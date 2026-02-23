Egy hét sem telt el a Benfica ellen történt incidens óta. A Bajnokok Ligája rájátszásában Gianluca Prestianni ellen indult eljárás a rasszista sértések miatt. Vinícius Júnior azonban a Real Madrid hétvégi bajnokiján is áldozat volt.
Vinícius Júnior elleni sértések miatt nyomoz a La Liga
A brazil válogatott játékos számára több okból is keserédes a Real Madrid pamplonai szereplése. Vinícius ugyan egyenlítő gólt szerzett, de a madridiak kikaptak az Osasuna vendégeként. Így a vasárnapi sikerével a Barcelona újra fellépett a tabella első helyére, miközben Viníciust ismét rasszista sértésekkel bombázták.
A brazil gólja ünneplése közben záporoztak felé a kijelentések. Skandálás és füttyszó hallatszódott a lelátóról. Olyanokat kiabáltak, hogy „idióta”, vagy a 2024-ben Rodri ellen elvesztett Aranylabdára utalva „strandlabda”.
De ez a kettő eltörpül a „halj meg, Vinícius!” bekiabálás mellett.
A La Liga szerint 2021 óta mintegy 26 rasszista támadás érte a brazil szélsőt spanyol stadionokban.
