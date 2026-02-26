Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a szerdai játéknap messze legnagyobb figyelmet kapó találkozója egyértelműen a Real Madrid és a Benfica visszavágója volt. Egy hete Lisszabonban 1-0-ra győzött a spanyol rekordgyőztes, Vinícius Júnior a gólja helyett mégis egy rasszista ügy miatt vált főszereplővé. A brazilt szidalmazó Gianluca Prestianni eltiltás miatt nem is léphetett pályára a madridi visszavágón, ahol a hazai szurkolók Vinícius mellett kiállva rasszizmusellenes transzparensekkel üzentek a kezdősípszó előtt előtt. Botrány helyett ezúttal a játéké volt a főszerep, de a mintegy 3 000 Benfica-szurkoló szinte minden alkalommal gúnyolódott, amikor Viníciushoz került a labda, sőt már a kezdőcsapatok ismertetésekor hangos füttykoncerttel fogadták a brazilt.

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Vinícius ezúttal is főszereplő lett a mérkőzésen

A körülmények ellenére a brazil játékos góljával állt be a 2-1-es végeredmény Madridban, így a királyiak ünnepelhettek kettős győzelemmel (1-0 és 2-1) továbbjutást a sorozatban. A mérkőzést követően Vinícius egy mondattal üzent az Instagram-oldalán: „A tánc folytatódik!!!!!!”

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek a sorsolását pénteken tartja majd az UEFA, az Origón természetesen beszámolunk ennek eredményéről.