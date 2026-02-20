A hivatalos bejelentés is megérkezett péntek délutánra, de a világhírű olasz transzferguru, Fabrizio Romano is hírt adott arról, hogy Vitályos Viktor a cseh élvonalbeli Sparta Praha játékosa lesz. Az MTK 18 éves tehetsége már az ilyenkor megszokott orvosi vizsgálatokon is átesett. A transzferguru úgy tudja, hogy az üzlet értéke meghaladja a két millió eurót, ami jelentős haszont jelent a fővárosi alakulatnak.

Vitályos Viktor, az MTK tehetsége külföldre igazol

Fotó: MTK Budapest/Facebook

Vitályos Viktor ingyen érkezett az MTK-hoz

Vitályos Viktor a Transfermarkt adatai szerint a Ferencváros akadémiáján nevelkedett, majd 2021-ben átigazolt a Puskás Akadémiához. Felcsúton a felnőttek között is bemutatkozott, de aztán az MTK szerezte meg, amely mezében 13 tétmérkőzésen lépett pályára.

A Sparta Praha később a hivatalos felületein jelentette be Vitályos Viktor szerződtetését. A 18 esztendős középső védő nyártól csatlakozik a 38-szoros cseh rekordbajnokhoz, a tavaszi idény hátralévő részét az MTK-nál tölti.

„A Sparta Praha tavaly nyár óta kiemelt figyelemmel követte Viktor teljesítményét, nagyon hamar meglátta a benne rejlő potenciált, és olyan jövőképet vázolt fel számunkra, amely meggyőzött minket arról, hogy az MTK után a Sparta a legjobb döntés – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa. – Olyan klubban teheti meg a következő lépéseket, amely rendszeres szereplője az európai kupasorozatoknak, és amelynél minden körülmény adott a további fejlődéséhez. Hosszú távú projektben gondolkodunk, a szerződés aláírásával csak az első lépést tettük meg.”

Az U19-es válogatott hátvéd nyáron szerződött az MTK-hoz, a kék-fehéreknél augusztus 9-én, a DVTK elleni bajnokin debütált az NB I-ben, azóta további kilenc mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban. A tavaszi idényben az MTK valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára.

„Az MTK tavaly nyáron annak ellenére is nagyon hitt a Viktor szerződtetésében rejlő lehetőségben, hogy korábban a képességeihez mérten érthetetlenül kevés lehetőséget kapott – folytatta Esterházy Mátyás. – Nemcsak Viktor pályafutása, hanem az egész magyar futball sokat nyert azzal, hogy a fővárosi klub megadta az esélyt az egyik legtehetségesebb hazai játékosnak. Ez a fajta villámkarrier újabb bizonyítéka annak, hogy megéri bizalmat szavazni a magyar tehetségeknek. Viktor képességeit és mentalitását ismerve biztos vagyok benne, hogy Prágában is sikerrel veszi majd az akadályokat, ám tavasszal még az MTK mezében szerepel, és a hátralévő fordulókban mindent megtesz, hogy meghálálja azt a bizalmat, amelyet ettől a klubtól kapott.”