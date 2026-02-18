Live
A Manchester United legendás csatára kemény ítéletet mondott a Liverpool edzőjéről. Wayne Rooney szerint Arne Slot nem rendelkezik azzal a karizmával, ami a PL-címvédő irányításához szükséges, az állása pedig egyre nagyobb veszélyben van.

A Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, Wayne Rooney a „The Overlap Fan Debate” című műsorban nyilatkozott, és kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét a Liverpool edzőjéről, akinek az irányításával a Vörösök meglehetősen ingadozó teljesítményt nyújtanak az idei szezonban. 

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 16: Wayne Rooney speaks at the end of the UEFA Champions League football match between Tottenham Hotspur and Villarreal CF at Tottenham Hotspur Stadium on September 16, 2025 in London, United Kingdom. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Wayne Rooney nem finomkodott Arne Slottal kapcsolatban
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Wayne Rooney szerint Arne Slot nem illik a Liverpoolhoz

„Furcsa, hogy arról kell beszélni, vajon Slot megtarthatja-e az állását, hiszen nemrég nyerte meg a Premier League-et. 

Az az igazság, hogy néhányszor már találkoztam vele, de szerintem nem rendelkezik azzal a karizmával, ami a Liverpool irányításához szükséges. 

Jürgen Klopp után ez bárki számára nehéz lehet, de szerintem nincs olyan kisugárzása” – mondta a Liverpool edzőjéről az egykori angol válogatott csatár.

Rooney kiemelte, hogy a csapat kerete jelentős változásokon esett át, Trent Alexander-Arnold és Luis Díaz távozása érzékeny veszteség volt, az újak közül pedig nem tudott még mindenki beépülni. A 40 éves sztár úgy véli, hiába nyert tavaly bajnokságot, a szezon végén a holland trénernek mennie kell, amennyiben a Liverpool nem lesz ott az első ötben a tabellán.

Arne Slot nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominik teljesítményét
Arne Slotot kirúghatja a szezon végén a Liverpool
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ha nem sikerül a csapatot a Premier League első öt helyének egyikére juttatnia, akkor biztosan mennie kell. 

Őrültség ezt mondani, hiszen nemrég nyert bajnokságot, de ez a helyzet” – tette hozzá Rooney.

A Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán, a Chelsea két, a Manchester United három ponttal előzi meg 26 forduló elteltével. Szoboszlai Dominikék a Bajnokok Ligájában ott vannak a nyolcaddöntőben, és az FA-kupában is versenyben vannak még.

