A Manchester United történetének legeredményesebb játékosa, Wayne Rooney a „The Overlap Fan Debate” című műsorban nyilatkozott, és kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét a Liverpool edzőjéről, akinek az irányításával a Vörösök meglehetősen ingadozó teljesítményt nyújtanak az idei szezonban.

Wayne Rooney nem finomkodott Arne Slottal kapcsolatban

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Wayne Rooney szerint Arne Slot nem illik a Liverpoolhoz

„Furcsa, hogy arról kell beszélni, vajon Slot megtarthatja-e az állását, hiszen nemrég nyerte meg a Premier League-et.

Az az igazság, hogy néhányszor már találkoztam vele, de szerintem nem rendelkezik azzal a karizmával, ami a Liverpool irányításához szükséges.

Jürgen Klopp után ez bárki számára nehéz lehet, de szerintem nincs olyan kisugárzása” – mondta a Liverpool edzőjéről az egykori angol válogatott csatár.

Rooney kiemelte, hogy a csapat kerete jelentős változásokon esett át, Trent Alexander-Arnold és Luis Díaz távozása érzékeny veszteség volt, az újak közül pedig nem tudott még mindenki beépülni. A 40 éves sztár úgy véli, hiába nyert tavaly bajnokságot, a szezon végén a holland trénernek mennie kell, amennyiben a Liverpool nem lesz ott az első ötben a tabellán.

Arne Slotot kirúghatja a szezon végén a Liverpool

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ha nem sikerül a csapatot a Premier League első öt helyének egyikére juttatnia, akkor biztosan mennie kell.

Őrültség ezt mondani, hiszen nemrég nyert bajnokságot, de ez a helyzet” – tette hozzá Rooney.

A Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán, a Chelsea két, a Manchester United három ponttal előzi meg 26 forduló elteltével. Szoboszlai Dominikék a Bajnokok Ligájában ott vannak a nyolcaddöntőben, és az FA-kupában is versenyben vannak még.

Kapcsolódó cikkek