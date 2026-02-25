Live
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenete: 2026-ban dől el Magyarország sorsa

Háború

Ilyen gazdasági károkat okozott Magyarországnak az elhúzódó ukrán-orosz háború

Kínos, ám kifejezetten szórakoztató jelenet zavarta meg az élő közvetítést a Prime Video keddi felvezető műsorában. A riporternek cipő nélkül kellett helytállnia a pálya szélén, miközben a legendás focistával, Wayne Rooney-val beszélgetett a Newcastle-Qarabag (3-2) Bajnokok Ligája-meccs előtt.

A 34 éves műsorvezető, Alex Aljoe a St James’ Park gyepéről jelentkezett be, ahol a Newcastle United Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzése előtt beszélgetett Wayne Rooney-val.

Alex Aljoe épp Wayne Rooney-val beszélgetett, amikor kínos helyzetbe került, de ügyesen megoldotta
Fotó: Alex Aljoe/Intagram

Wayne Rooney és a cipő nélkül maradt Alex Aljoe esete

A nézők azonban gyorsan kiszúrták, hogy valami hiányzik az összeállításából: 

a riporter cipő nélkül, mindössze fehér zokniban állt a csuromvizes füvön. Aljoe maga oszlatta el a rejtélyt az élő adásban. Elmondása szerint eredetileg magas sarkú csizmában érkezett a helyszínre, ám nem engedték a pályára, 

nehogy megsértse a gyepet.

„Meg tudom magyarázni – kezdte mosolyogva. 

– Magas sarkú csizma volt rajtam, ami nyilvánvalóan kárt tehetne ebben a gyönyörű pályában. Így most itt állok zokniban, amelyek teljesen átáztak. Igazán jól jönne egy pár csizma, nem igaz?”

@primevideosport Alex Aljoe wasn’t prepared for the call-up 😅 ⚽️ #newcastle #championsleague #ucl ♬ original sound - Prime Video Sport UK

A kissé zavarba ejtő helyzetben a vendégként jelen lévő Rooney csak mosolyogva reagált, majd a riporter profi módon visszaterelte a beszélgetést a futballra: „Na de térjünk is rá a meccsre.”

A hangulat egyébként kiváló volt a stadionban, hiszen az angol csapat az első mérkőzésen valóságos gálát rendezett az azeri Qarabag ellen, 6–1-re diadalmaskodva. A találkozó hőse Anthony Gordon volt, aki négyszer is betalált, de Jacob Murphy és Malick Thiaw neve is felkerült a gólszerzők közé.

A visszavágó hasonló forgatókönyv szerint indult: már a negyedik percben megszületett a vezető találat, amikor Sandro Tonali látványos kapáslövéssel vette be az ellenfél kapuját, tovább növelve az összesített előnyt. Két perccel később Joelinton is eredményes volt, végképp lehűtve a vendégszurkolók lelkesedését, végül a visszavágón is nyert 3-2-re az angol együttes.

Bár a mérkőzés eseményei bőven szolgáltattak témát, a közösségi médiában mégis sokáig Aljoe zoknis közvetítése maradt a fő beszédtéma. A nézők többsége humorral fogadta az esetet, sokan dicsérték a riportert, amiért a kellemetlen körülmények ellenére is magabiztosan folytatta a műsort.

 

