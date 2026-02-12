Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

Link másolása
Vágólapra másolva!
Florian Wirtz lett a meccs embere a Liverpool 1-0-s győzelmét követően a Sunderland otthonában a Premier League 26. fordulójában szerda este. Wirtz nagy dicséreteket kapott a Liverpool korábbi legendájától: Steven Gerrard Zinedine Zidane-hoz hasonlította őt. Ugyanakkor a csapatkapitány, Virgil van Dijk túlzásba esett, amikor pofon vágta a németet.

Ezúttal nem szerzett gólt és nem adott gólpasszt Florian Wirtz, akit a Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik ellenében január hónap legjobb játékosának választottak meg, de így is a meccs embere lett a német a Sunderland ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Wirtz többször közel járt a gólhoz, kapufát is lőtt, és összességében is a csapat vezére volt.

Florian Wirtz volt a Liverpool legjobbja, de a győztes gólt szerző Van Dijk pofon vágta
Florian Wirtz volt a Liverpool legjobbja, de a győztes gólt szerző Van Dijk pofon vágta Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem csoda, hogy a meccs után a Liverpool legendája, Steven Gerrard nagy szavakkal dicsérte a német középpályást.

– Ő volt a Liverpool legjobb játékosa ma este. Úgy tűnik, ő lesz az, aki megnyitja az utat a csapatnak – mondta Gerrard, majd Wirtz kapufájáról megjegyezte:

Wirtz ebben az egyik legjobb, briliáns őt nézni. Egy korai passz, majd fantasztikus érintés, szinte Zidane-szerű.

 

Van Dijk pofonja Wirtz arcán csattant

A csapattársak is egyre inkább elfogadják Wirtzet. A Liverpool győztes gólját szerző Virgil van Dijk  Mohamed Szalah szöglete után volt eredményes. Majd a gól ünneplése közben pofon vágta Wirtzet.

Vélhetően a Liverpool csapatkapitánya biztató jelleggel akart adni egy baráti taslit a német arcára, de Van Dijk túlzásba esett: a pofon olyan erős volt, hogy Wirtz feje megrendült tőle.

Íme a jelenet:
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!