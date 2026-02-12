Ezúttal nem szerzett gólt és nem adott gólpasszt Florian Wirtz, akit a Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik ellenében január hónap legjobb játékosának választottak meg, de így is a meccs embere lett a német a Sunderland ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Wirtz többször közel járt a gólhoz, kapufát is lőtt, és összességében is a csapat vezére volt.

Florian Wirtz volt a Liverpool legjobbja, de a győztes gólt szerző Van Dijk pofon vágta Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem csoda, hogy a meccs után a Liverpool legendája, Steven Gerrard nagy szavakkal dicsérte a német középpályást.

– Ő volt a Liverpool legjobb játékosa ma este. Úgy tűnik, ő lesz az, aki megnyitja az utat a csapatnak – mondta Gerrard, majd Wirtz kapufájáról megjegyezte:

Wirtz ebben az egyik legjobb, briliáns őt nézni. Egy korai passz, majd fantasztikus érintés, szinte Zidane-szerű.

Van Dijk pofonja Wirtz arcán csattant

A csapattársak is egyre inkább elfogadják Wirtzet. A Liverpool győztes gólját szerző Virgil van Dijk Mohamed Szalah szöglete után volt eredményes. Majd a gól ünneplése közben pofon vágta Wirtzet.

Vélhetően a Liverpool csapatkapitánya biztató jelleggel akart adni egy baráti taslit a német arcára, de Van Dijk túlzásba esett: a pofon olyan erős volt, hogy Wirtz feje megrendült tőle.

Íme a jelenet:

