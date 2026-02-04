Florian Wirtz 116 millió fontért érkezett Liverpoolba, decemberig azonban nem sokat mutatott új klubjában a német klasszis. Azóta viszont formába lendült, és csapata egyik legjobbja.

Florian Wirtz formába lendült a Liverpoolban

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Florian Wirtznek mentálisan erősnek kellett maradnia

A 22 éves támadó középpályás a Liverpool-játékosokat gyakran kritizáló Jamie Carraghert is meggyőzte, nemrég pedig a BBC-nek adott interjújában beszélt a kezdeti nehézségekről és a formajavulásának okairól.

„Azonnali sikert akartam, de nem ment. Mentálisan erősnek kellett maradnom, és hinnem kellett magamban, hogy egyszer összeáll minden. Azt mondogattam magamnak: Németországban olyan jól játszottál, nem felejthettél el mindent!”– mondta Wirtz, aki alapvetően zárkózott személyiség, és az új közegbe történő beilleszkedés nem megy számára zökkenőmentesen.

Szoboszlai és Kerkez is segítette Wirtz beilleszkedését

A Liverpool sztárigazolása néhány csapattársát, köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is megemlítette, ugyanis a két magyar válogatott játékos is segíteni tudta a beilleszkedését.

„Néhányan már az érkezésem előtt felvették velem a kapcsolatot. Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is írt nekem, próbálták éreztetni velem, milyen Liverpool. Virgil azt mondta, segíthetek abban, hogy a csapat még jobb legyen, mint tavaly. Ilyesmiket jó hallani, és segít a döntésben” – idézte a Magyar Nemzet Wirtz szavait.

Szoboszlai Dominiknak is sokat köszönhet Florian Wirtz

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A mindennapokban Wirtz padelezéssel kapcsolódik ki, amely egy népszerű ütős sport. Ezen keresztül szerzett új barátokat a csapatban – itt jön képbe a két magyar játékos.

„Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos”

– vágta rá arra a kérdésre Wirtz, hogy kikkel padelezik.

A német játékos egyre jobb formában futballozik, a gólok és gólpasszok tekintetében Hugo Ekitiké és Szoboszlai mögött a harmadik legeredményesebb a Liverpoolban; eddig hatszor talált be és nyolcszor szolgálta ki csapattársait.

