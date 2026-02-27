A Ferencváros ismét megmutatta, hogy az európai kupaporondon egészen más törvények érvényesek a Groupama Arénában. A Ludogorec elleni visszavágón korán jött a kényszerű változtatás: Ötvös Bence sérülése miatt kellett belenyúlni a meccsbe. A helyére beállt Zachariassen pedig pontosan azt tette, amit az elmúlt években megszokhattunk tőle – futott, harcolt, és amikor kellett, gólt lőtt. A norvég középpályás 2022-ben a Monaco, majd egy év múlva a Fiorentina ellen szerzett kupatavaszt érő gólt, idén pedig a nyolcaddöntőbe segített a Fradit a bombájával.

Kristoffer Zachariassen remekül játszott, ráadásul gyönyörű gólt lőtt a Ludogorecnek

Fotó: Polyák Attila

Zachariassen: a csere, aki megfordította az estét

A norvég középpályás szinte azonnal főszereplő lett. „Nagyszerű érzés volt látni, ahogy bemegy a labda, jó passzt kaptam Yusuftól, és egyszerűen csak rálőttem. Nagyon boldog vagyok. A második félidőben hiányzott a gól, de végig kontrolláltuk a játékot. Lőhettünk volna még három-négy gólt is, de tudjuk, hogy összesítésben egygólos vezetésnél mindig nehéz. Csapatként küzdöttünk, mindenki ugyanazért a célért hajtott.”

Az Origo Sport arról kérdezte Kristoffer Zachariassent, hogyan éli meg, hogy miközben Norvégia a téli olimpia legeredményesebb nemzete lett, a Bodö/Glimt BL-menetelése miatt is egyre többen beszélnek a norvég sportról.

Elképesztőek a norvég srácok, a Bodö/Glimt teljesítménye pedig hihetetlen volt a napokban. Büszke vagyok arra, hogy a norvégok ilyen jól teljesítenek.

Arra a felvetésre, hogy ezen az estén ő volt-e a Fradi norvég csodája, nevetve reagált: „Nem tudom, talán! Én csak próbálom segíteni a csapatot, ahogy csak tudom. Nagyon boldog vagyok a gólom miatt, de a legfontosabb, hogy továbbmentünk. Ha az emberek így akarják hívni, az rendben van, de ez egy csapatmunka volt.”

Zachariassen nyáron eléri az ötödik magyarországi évét, ami akár a honosítás előtt is megnyithatja az utat. „Ha öt évnél tovább maradsz Magyarországon, akkor van rá esélyed. Nekem nyáron lesz meg az öt év. Óriási előny lenne a bajnokságban is, ha magyarként játszhatnék.”

Amikor a népszerű „Zakit” a szeme szélén látható lila foltról kérdezték, azt mondta: az MTK elleni bajnokin gyűjtötte be a sérülést, de nem zavarta a játékban, amit a gólja is jól mutat.