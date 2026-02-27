A Ferencváros ismét megmutatta, hogy az európai kupaporondon egészen más törvények érvényesek a Groupama Arénában. A Ludogorec elleni visszavágón korán jött a kényszerű változtatás: Ötvös Bence sérülése miatt kellett belenyúlni a meccsbe. A helyére beállt Zachariassen pedig pontosan azt tette, amit az elmúlt években megszokhattunk tőle – futott, harcolt, és amikor kellett, gólt lőtt. A norvég középpályás 2022-ben a Monaco, majd egy év múlva a Fiorentina ellen szerzett kupatavaszt érő gólt, idén pedig a nyolcaddöntőbe segített a Fradit a bombájával.
Zachariassen: a csere, aki megfordította az estét
A norvég középpályás szinte azonnal főszereplő lett. „Nagyszerű érzés volt látni, ahogy bemegy a labda, jó passzt kaptam Yusuftól, és egyszerűen csak rálőttem. Nagyon boldog vagyok. A második félidőben hiányzott a gól, de végig kontrolláltuk a játékot. Lőhettünk volna még három-négy gólt is, de tudjuk, hogy összesítésben egygólos vezetésnél mindig nehéz. Csapatként küzdöttünk, mindenki ugyanazért a célért hajtott.”
Az Origo Sport arról kérdezte Kristoffer Zachariassent, hogyan éli meg, hogy miközben Norvégia a téli olimpia legeredményesebb nemzete lett, a Bodö/Glimt BL-menetelése miatt is egyre többen beszélnek a norvég sportról.
Elképesztőek a norvég srácok, a Bodö/Glimt teljesítménye pedig hihetetlen volt a napokban. Büszke vagyok arra, hogy a norvégok ilyen jól teljesítenek.
Arra a felvetésre, hogy ezen az estén ő volt-e a Fradi norvég csodája, nevetve reagált: „Nem tudom, talán! Én csak próbálom segíteni a csapatot, ahogy csak tudom. Nagyon boldog vagyok a gólom miatt, de a legfontosabb, hogy továbbmentünk. Ha az emberek így akarják hívni, az rendben van, de ez egy csapatmunka volt.”
Zachariassen nyáron eléri az ötödik magyarországi évét, ami akár a honosítás előtt is megnyithatja az utat. „Ha öt évnél tovább maradsz Magyarországon, akkor van rá esélyed. Nekem nyáron lesz meg az öt év. Óriási előny lenne a bajnokságban is, ha magyarként játszhatnék.”
Amikor a népszerű „Zakit” a szeme szélén látható lila foltról kérdezték, azt mondta: az MTK elleni bajnokin gyűjtötte be a sérülést, de nem zavarta a játékban, amit a gólja is jól mutat.
Kanikovszki bombája és a végtelennek tűnő VAR
A másik gólszerző, Gavriel Kanikovszki szintén kulcsszerepet vállalt a továbbjutásban. „Elképesztő érzés. Tovább akartunk jutni, és boldog vagyok, hogy segíthettem a csapatnak. Nagyon jól kezdtünk. A második gól után kicsit túlságosan is visszahúzódtunk, mert az eredmény tartására játszottunk, de jól védekeztünk. Folytathatjuk az álmodozást.”
A hajrában azonban még jött egy drámai jelenet: a VAR hosszú percekig vizsgálta, jár-e tizenegyes a bolgároknak, végül les miatt nem kaptak büntetőt.
Nagyon frusztráló volt, de néha kell egy kis szerencse is. Nem a mi kezünkben volt a döntés, de végül nekünk kedvezett, úgyhogy boldogok vagyunk.
Az Origo Sport kérdésére, hogy miként érzi magát Magyarországon, így felelt: „Fantasztikus, én és a családom is nagyon szeretünk itt lenni. Jó formában van a csapat, az atmoszféra pedig talán a legjobb Európában.”
Abu Fani: böjtölve a legjobb 16 között
Mohammad Abu Fani teljesítménye külön fejezetet érdemel: a középpályás ramadán idején, egész napos böjt után játszotta végig a mérkőzést.
„Nagyszerű volt a hangulat, hatalmas győzelem ez a klubnak és a szurkolóknak. Megérdemeljük, hogy ott legyünk a legjobb 16 között.”
Arra a felvetésére, hogy mennyire volt nehéz így pályán lenni, őszintén válaszolt:
Ramadán van, egész nap böjtöltem, nem ettem, nem ittam. Nem volt könnyű így játszani, de ez a futball része. Csalódott vagy dühös az ember, ha le kell jönnie, de örülök a győzelemnek.
A VAR-ról is megvolt a véleménye: „Azt hiszem, az volt életem leghosszabb négy perce. De a végén megérdemeltük a sikert.”
Madarász: tiniálom a Groupamában
A 19 éves Madarász Ádám a hajrában kapott lehetőséget, és már harmadszor léphetett pályára az Európa-ligában.
„Az NB I-ben talán több lehetőséget kapok, de az is óriási dolog számomra, hogy már háromszor be tudtam állni az Európa Ligában. Főleg most, hogy bejutottunk a 16 közé! Látszik, hogy az európai nagy csapatoknál az intenzitás teljesen más. Sokkal nagyobb a tempó, de úgy érzem, egyre jobban felveszem a ritmust.”
Az Origo Sport kérdésére, milyen volt a tábor előtt ünnepelni, lelkesen felelt:
Óriási élmény! Mindenki beszaladt a pályára, az egész stáb együtt ünnepelt a játékosokkal. Ennyien együtt örülni ilyen sok néző előtt, leírhatatlan.
Arra, hogy a hétvégén a Fradiban vagy a Soroksárban játszik-e, mosolyogva válaszolt: „Remélem a Fradiban! De még én se tudom, majd holnap kiderül.”
Gróf: bravúrok és egy gesztus
A továbbjutás nem jöhetett volna össze Gróf Dávid nélkül sem. A kapus a második félidő elején két percen belül kétszer is hatalmasat védett.
„Köszönöm, de azért vagyok ott. Tudtuk, hogy a második félidőben komolyabban fognak próbálkozni. Tényleg jöttek is, de túlvészeltük ezt a periódust. Sajnos nem sikerült meglőni a harmadikat-negyediket, de profin behúztuk a meccset.”
A télen távozó Tóth Alexről és Varga Barnabásról is beszélt:
Elvesztettük a két legjobb játékosunkat, de csapatként mindig is erősebbek voltunk. Az új srácok beilleszkedtek, nagyon jó csapat vagyunk.
A lefújás után egy fiatal szurkolónak adta a kesztyűjét. „Egy táblával várt egy kisfiú, a kesztyűmet kérte, úgyhogy a meccs után oda is vittem neki.”
A Ferencváros tehát újra ott van Európa legjobb 16 csapata között, a folytatásban pedig önbizalommal telve készülhet a Braga vagy a Porto elleni nyolcaddöntős párharcra.
