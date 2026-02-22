A Zalaegerszeg remek formában várhatta a Debrecen elleni összecsapást, ugyanis Nuno Campos együttese az eddigi négy tavaszi mérkőzéséből hármat megnyert, legutóbb pedig a bajnoki címvédő Ferencvárost győzte le 3-1-re.

A Zalaegerszeg az idei szezonban oda-vissza legyőzte a címvédő Ferencvárost

Fotó: Franco De Franceschi/ztefc.hu

A Loki tavaszi szereplési egyelőre felemás. Sergio Navarro csapata hazai környezetben mindkét meccsét megnyerte, idegenben azonban döntetlent játszott Győrben, legutóbb pedig Újpesten szenvedett vereséget.

A Zalaegerszeg a megnyert meccset szórakozott el

A találkozó elején többet volt a labda a Debrecennél, míg a Zalaegerszeg gyors ellentámadásokkal próbált meg veszélyeztetni, de igazán komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Az első ziccerre egészen a 23. percig kellett várni. Ekkor João Victor kapott egy remek kiugratást, a brazil támadó egy pattanás után keményen ellőtte a ziccerét, de Erdélyi Benedek védeni tudott. Egy perccel később viszont már tehetetlen volt a Loki kapusa. Egy bal oldali beadást követően elszállt a labda Lang Ádám feje felett, az érkező Joseth Peraza pedig hat méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1-0).

A Zalaegerszeg remekül futballozott a Debrecen ellen

Fotó: Franco De Franceschi/ztefc.hu

A bekapott gól után a Debrecen felpörgette a játékot és derekasan próbálkozott, azonban a Zalaegerszeg védekezése remekül működött, így Gundel-Takács Bencének egy komoly védést sem kellett bemutatnia az első félidőben.

A második félidőt óriási lendülettel kezdte a Debrecen, ennek ellenére kis híján a Zalaegerszeg növelte az előnyét.

Az 51. percben egy labdaszerzés után a félpályáról kiugró João Victor kapott egy tökéletes átadása, ziccerbe került és megtolta a labdát a kivetődő Erdélyi Benedek mellett, a brazil támadónak ezt követően már csak az üres kapuba kellett volna gurítania, de hat méterről a kapu mellé lőtt.

Ezt követően a Debrecen átvette a játék irányítását, majd a 64. percben percben megbüntette a Zalaegerszeg kihagyott helyzetét. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázshoz került a labda, a 109-szeres válogatott játékos leheletfinom labdát löbbölt a tizenhatoson belülre, amit a spanyol Adrian Guerrero fejelt a kapuba a kirobbanó Gundel-Takácsot megelőzve (1-1).