A Zalaegerszeg remek formában várhatta a Debrecen elleni összecsapást, ugyanis Nuno Campos együttese az eddigi négy tavaszi mérkőzéséből hármat megnyert, legutóbb pedig a bajnoki címvédő Ferencvárost győzte le 3-1-re.
A Loki tavaszi szereplési egyelőre felemás. Sergio Navarro csapata hazai környezetben mindkét meccsét megnyerte, idegenben azonban döntetlent játszott Győrben, legutóbb pedig Újpesten szenvedett vereséget.
A Zalaegerszeg a megnyert meccset szórakozott el
A találkozó elején többet volt a labda a Debrecennél, míg a Zalaegerszeg gyors ellentámadásokkal próbált meg veszélyeztetni, de igazán komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Az első ziccerre egészen a 23. percig kellett várni. Ekkor João Victor kapott egy remek kiugratást, a brazil támadó egy pattanás után keményen ellőtte a ziccerét, de Erdélyi Benedek védeni tudott. Egy perccel később viszont már tehetetlen volt a Loki kapusa. Egy bal oldali beadást követően elszállt a labda Lang Ádám feje felett, az érkező Joseth Peraza pedig hat méterről a kapu bal oldalába csúsztatott (1-0).
A bekapott gól után a Debrecen felpörgette a játékot és derekasan próbálkozott, azonban a Zalaegerszeg védekezése remekül működött, így Gundel-Takács Bencének egy komoly védést sem kellett bemutatnia az első félidőben.
A második félidőt óriási lendülettel kezdte a Debrecen, ennek ellenére kis híján a Zalaegerszeg növelte az előnyét.
Az 51. percben egy labdaszerzés után a félpályáról kiugró João Victor kapott egy tökéletes átadása, ziccerbe került és megtolta a labdát a kivetődő Erdélyi Benedek mellett, a brazil támadónak ezt követően már csak az üres kapuba kellett volna gurítania, de hat méterről a kapu mellé lőtt.
Ezt követően a Debrecen átvette a játék irányítását, majd a 64. percben percben megbüntette a Zalaegerszeg kihagyott helyzetét. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázshoz került a labda, a 109-szeres válogatott játékos leheletfinom labdát löbbölt a tizenhatoson belülre, amit a spanyol Adrian Guerrero fejelt a kapuba a kirobbanó Gundel-Takácsot megelőzve (1-1).
A bekapott gól után a Debrecen ment előre a győztes gólért, a 82. percben aztán majdnem a Zalaegerszeg nyerte meg a meccset. A brazil Guilherme Teixeira tört be a tizenhatoson belülre, majd az alapvonal tájékáról középre tette a labdát, amit a csereként beállt Daniel Lima hét méterről a kapu bal oldalába fejelt. A gólt azonban Zierkelbach Péter játékvezető érvénytelenítette, mert úgy látta, hogy Teixeira az alapvonalon túlról kanalazta vissza a labdát a gól előtt.
Az utolsó bő tíz percben kettészakadt a pálya, mindkét csapat ment előre a győzelemért, de nagy helyzet már egyik oldalon sem adódott, így maradt az 1-1-es döntetlen.
A Loki ezzel maradt a tabella harmadik helyen, a Zalaegerszeg pedig továbbra is a hatodik.
Fizz Liga, 23.forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Debreceni VSC 1-1 (1-0)
ZTE Aréna, v.: Zierkelbach
ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Ferreira, 68.), Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Szendrei, Amato, Skribek – Joao Victor (Daniel Lima, 64.), Maxsuell Alegria (Teixeria, 80.)
DVSC: Erdélyi - Kusnyír (Szécsi, 86.), Lang, Hofmann, Guerrero - Komáromi (Kocsis, 60.), Gordic, Batik, Dzsudzsák (Patai, 86.), Cibla (Bárány 60.) - Szuhodovszki (Vajda, 72.)
gólszerzők: Peraza (24.), illetve Guerrero (64.)
sárga lap: Peraza (28.), Calderón (39.), Kiss B. (85.), illetve Szuhodovszki (54.), Gordic (66.), Bárány (89.)
