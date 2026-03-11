Az utolsó percekben összesen 23 piros lap került elő. Az Atlético kapusa, Éverson és a Cruzeiro középpályása, Christian közötti összetűzés után alakult ki a verekedés. Ezután kiürültek a kispadok: játékosok, cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak, ahol lökdösődés, dulakodás, majd verekedés alakult ki. A korábbi brazil válogatott Hulk is ott volt a tömegben, de ő később megbánta a tettét. Az esetről ebben a cikkben írtunk bővebben.
Rekordot jelent a 23 piros lap?
A válasz meglepő, de nem. Az ESPN hosszabb összeállítást készített a hasonlóan balhés meccsekből. Most megmutatjuk a híres, balhés meccseket, emelkedő sorrendben – ami a piros lapokat illeti.
- Portugália–Hollandia, 2006-os világbajnokság – 4 piros lap
A hírhedt „nürnbergi csata” során az orosz játékvezető, Valentin Ivanov négy piros és 16 sárga lapot osztott ki a nyolcaddöntőben. Ez máig a legtöbb lap egy FIFA-tornán rendezett mérkőzésen. Mindkét csapat két játékosa kapott piros lapot a második félidő végétől kezdve, miközben Portugália kiharcolta az 1–0-s győzelmet és a negyeddöntőbe jutást.
- Borussia Dortmund–Dynamo Dresden, 1993 – 5 piros lap
A Bundesliga rekordja egy mérkőzésen kiosztott öt piros lap. Ez a Dortmund és a Dresden közötti feszült találkozón történt. Matthias Sammer már a 29. percben megkapta a második sárgáját. A végén a kilenc emberrel játszó Dortmund 4–0-ra legyőzte a nyolc játékossal maradt Dresdent.
- Paris Saint-Germain–Marseille, 2020 – 5 piros lap
A francia bajnokság rekordja szintén öt piros lap, amelyet a PSG és a Marseille játékosai kaptak a 2020-as rangadón. A meccsen 14 sárga lapot is kiosztott Jerome Brisard játékvezető. Az öt kiállítás mind az utolsó percben történt, amikor Álvaro González és Neymar konfliktusa tömegbunyót robbantott ki.
- Chesterfield–Plymouth Argyle, Bristol Rovers–Wigan Athletic, 1997 – 5 piros lap
Az angol ligák rekordját négy csapat közösen tartja, miután 1997-ben két mérkőzésen is öt piros lap született. Először a Chesterfield és a Plymouth találkozója vált hírhedtté „The Battle of Saltergate” néven. A mérkőzés tömegbunyóba torkollott, miután az Argyle kapusa, Bruce Grobbelaar mozdulatlanul feküdt a földön, miközben játékosok és szurkolók is összeverekedtek.
Tíz hónappal később a Bristol Rovers és a Wigan ismételte meg a „teljesítményt”, ráadásul négy kiállítás már az első félidőben megtörtént.
- Barcelona–Espanyol, 2003 – 6 piros lap
Két játékos azonnali piros lapot kapott a meccsen, további négyet pedig második sárga lap miatt állítottak ki. A Barcelona végül 3–1-re nyert, annak ellenére, hogy Ricardo Quaresma, Rafael Márquez és Phillip Cocu is idő előtt elhagyta a pályát.
- Racing Club–Boca Juniors, 2022 – 10 piros lap
Az argentin bajnokságot eldöntő Trofeo de Campeones mérkőzés 2022-ben szintén erőszakba torkollott. Amikor Carlos Alcaraz a hosszabbítás utolsó perceiben megszerezte a Racing győztes gólját, a Boca szurkolói előtt ünnepelt. Ez hatalmas indulatokat váltott ki, és tömegbunyó tört ki. A játékvezető, Facundo Tello hét piros lapot osztott ki ekkor (köztük Alcaraznak is), amely hozzáadódott a hosszabbítás során már kiosztott háromhoz – így összesen 10 kiállítás lett.
- Boca Juniors–Sporting Cristal, 1971 – 19 piros lap
A Copa Libertadores történetének rekordja 19 piros lap, amelyet az argentin Boca Juniors és a perui Sporting Cristal mérkőzésén osztottak ki a hetvenes évek elején egy rendkívül feszült találkozón.
- Recreativo Linense–Saladillo de Algeciras, 2009 – 19 piros lap
Hasonló káosz tört ki egy spanyol regionális bajnoki meccsen 2009-ben, amikor 19 játékost állítottak ki egy hatalmas tömegbunyó után. A játékvezető végül lefújta a mérkőzést.
- Sportivo Ameliano–General Caballero, 1993 – 20 piros lap
Paraguayban a Sportivo Ameliano és a General Caballero 1993-as meccsén 20 piros lap született. Egy vitatott kettős kiállítás után több mint tíz percig tartó tömegverekedés alakult ki, amely végén a játékvezető minden érintett játékost és stábtagot kiállított.
- Atletico Claypole–Victoriano Arenas, 2011 – 36 piros lap
A Guinness-rekord a legtöbb kiállított személyre egy futballmérkőzésen: 36. Ez az argentin Primera D bajnokság Claypole – Victoriano Arenas mérkőzésén történt. A második félidőben a kemény belépők teljes anarchiába torkolltak. Mindkét kispad kiürült: játékosok, edzők, orvosok és még szurkolók is összeverekedtek a pályán. A játékvezető, Damian Rubino végül minden érintettet kiállított, majd lefújta a mérkőzést.
