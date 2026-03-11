Az utolsó percekben összesen 23 piros lap került elő. Az Atlético kapusa, Éverson és a Cruzeiro középpályása, Christian közötti összetűzés után alakult ki a verekedés. Ezután kiürültek a kispadok: játékosok, cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak, ahol lökdösődés, dulakodás, majd verekedés alakult ki. A korábbi brazil válogatott Hulk is ott volt a tömegben, de ő később megbánta a tettét. Az esetről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Innen indult a 23 piros lap története

Fotó: GILSON LOBO / AGIF

Rekordot jelent a 23 piros lap?

A válasz meglepő, de nem. Az ESPN hosszabb összeállítást készített a hasonlóan balhés meccsekből. Most megmutatjuk a híres, balhés meccseket, emelkedő sorrendben – ami a piros lapokat illeti.

Portugália–Hollandia, 2006-os világbajnokság – 4 piros lap

A hírhedt „nürnbergi csata” során az orosz játékvezető, Valentin Ivanov négy piros és 16 sárga lapot osztott ki a nyolcaddöntőben. Ez máig a legtöbb lap egy FIFA-tornán rendezett mérkőzésen. Mindkét csapat két játékosa kapott piros lapot a második félidő végétől kezdve, miközben Portugália kiharcolta az 1–0-s győzelmet és a negyeddöntőbe jutást.

Borussia Dortmund–Dynamo Dresden, 1993 – 5 piros lap

A Bundesliga rekordja egy mérkőzésen kiosztott öt piros lap. Ez a Dortmund és a Dresden közötti feszült találkozón történt. Matthias Sammer már a 29. percben megkapta a második sárgáját. A végén a kilenc emberrel játszó Dortmund 4–0-ra legyőzte a nyolc játékossal maradt Dresdent.

Paris Saint-Germain–Marseille, 2020 – 5 piros lap

A francia bajnokság rekordja szintén öt piros lap, amelyet a PSG és a Marseille játékosai kaptak a 2020-as rangadón. A meccsen 14 sárga lapot is kiosztott Jerome Brisard játékvezető. Az öt kiállítás mind az utolsó percben történt, amikor Álvaro González és Neymar konfliktusa tömegbunyót robbantott ki.

Chesterfield–Plymouth Argyle, Bristol Rovers–Wigan Athletic, 1997 – 5 piros lap

Az angol ligák rekordját négy csapat közösen tartja, miután 1997-ben két mérkőzésen is öt piros lap született. Először a Chesterfield és a Plymouth találkozója vált hírhedtté „The Battle of Saltergate” néven. A mérkőzés tömegbunyóba torkollott, miután az Argyle kapusa, Bruce Grobbelaar mozdulatlanul feküdt a földön, miközben játékosok és szurkolók is összeverekedtek.