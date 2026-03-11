Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy botrány kerekedett és óriási hír lett a Cruzeiro–Atlético-MG meccsből, miután a végjátékban kirobbant verekedést követően repkedtek a piros lapok. A Cruzeiro 1–0-s sikerével megnyerte a 2026-os Campeonato Mineirót, de a regionális döntő végjátéka káoszba fulladt, a játékvezető pedig 23 piros lap felmutatásával próbált rendet tenni.

Az utolsó percekben összesen 23 piros lap került elő. Az Atlético kapusa, Éverson és a Cruzeiro középpályása, Christian közötti összetűzés után alakult ki a verekedés. Ezután kiürültek a kispadok: játékosok, cserejátékosok és a szakmai stáb tagjai is a pályára rohantak, ahol lökdösődés, dulakodás, majd verekedés alakult ki. A korábbi brazil válogatott Hulk is ott volt a tömegben, de ő később megbánta a tettét. Az esetről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Innen indult a 23 piros lap története
Innen indult a 23 piros lap története
Fotó: GILSON LOBO / AGIF

Rekordot jelent a 23 piros lap?

A válasz meglepő, de nem. Az ESPN hosszabb összeállítást készített a hasonlóan balhés meccsekből. Most megmutatjuk a híres, balhés meccseket, emelkedő sorrendben – ami a piros lapokat illeti.

  • Portugália–Hollandia, 2006-os világbajnokság – 4 piros lap

A hírhedt „nürnbergi csata” során az orosz játékvezető, Valentin Ivanov négy piros és 16 sárga lapot osztott ki a nyolcaddöntőben. Ez máig a legtöbb lap egy FIFA-tornán rendezett mérkőzésen. Mindkét csapat két játékosa kapott piros lapot a második félidő végétől kezdve, miközben Portugália kiharcolta az 1–0-s győzelmet és a negyeddöntőbe jutást.

  • Borussia Dortmund–Dynamo Dresden, 1993 – 5 piros lap

A Bundesliga rekordja egy mérkőzésen kiosztott öt piros lap. Ez a Dortmund és a Dresden közötti feszült találkozón történt. Matthias Sammer már a 29. percben megkapta a második sárgáját. A végén a kilenc emberrel játszó Dortmund 4–0-ra legyőzte a nyolc játékossal maradt Dresdent.

  • Paris Saint-Germain–Marseille, 2020 – 5 piros lap

A francia bajnokság rekordja szintén öt piros lap, amelyet a PSG és a Marseille játékosai kaptak a 2020-as rangadón. A meccsen 14 sárga lapot is kiosztott Jerome Brisard játékvezető. Az öt kiállítás mind az utolsó percben történt, amikor Álvaro González és Neymar konfliktusa tömegbunyót robbantott ki.

  • Chesterfield–Plymouth Argyle, Bristol Rovers–Wigan Athletic, 1997 – 5 piros lap

Az angol ligák rekordját négy csapat közösen tartja, miután 1997-ben két mérkőzésen is öt piros lap született. Először a Chesterfield és a Plymouth találkozója vált hírhedtté „The Battle of Saltergate” néven. A mérkőzés tömegbunyóba torkollott, miután az Argyle kapusa, Bruce Grobbelaar mozdulatlanul feküdt a földön, miközben játékosok és szurkolók is összeverekedtek.

Tíz hónappal később a Bristol Rovers és a Wigan ismételte meg a „teljesítményt”, ráadásul négy kiállítás már az első félidőben megtörtént.

  • Barcelona–Espanyol, 2003 – 6 piros lap
    Két játékos azonnali piros lapot kapott a meccsen, további négyet pedig második sárga lap miatt állítottak ki. A Barcelona végül 3–1-re nyert, annak ellenére, hogy Ricardo Quaresma, Rafael Márquez és Phillip Cocu is idő előtt elhagyta a pályát.
  • Racing Club–Boca Juniors, 2022 – 10 piros lap

Az argentin bajnokságot eldöntő Trofeo de Campeones mérkőzés 2022-ben szintén erőszakba torkollott. Amikor Carlos Alcaraz a hosszabbítás utolsó perceiben megszerezte a Racing győztes gólját, a Boca szurkolói előtt ünnepelt. Ez hatalmas indulatokat váltott ki, és tömegbunyó tört ki. A játékvezető, Facundo Tello hét piros lapot osztott ki ekkor (köztük Alcaraznak is), amely hozzáadódott a hosszabbítás során már kiosztott háromhoz – így összesen 10 kiállítás lett.

  • Boca Juniors–Sporting Cristal, 1971 – 19 piros lap

A Copa Libertadores történetének rekordja 19 piros lap, amelyet az argentin Boca Juniors és a perui Sporting Cristal mérkőzésén osztottak ki a hetvenes évek elején egy rendkívül feszült találkozón.

  • Recreativo Linense–Saladillo de Algeciras, 2009 – 19 piros lap

Hasonló káosz tört ki egy spanyol regionális bajnoki meccsen 2009-ben, amikor 19 játékost állítottak ki egy hatalmas tömegbunyó után. A játékvezető végül lefújta a mérkőzést.

  • Sportivo Ameliano–General Caballero, 1993 – 20 piros lap

Paraguayban a Sportivo Ameliano és a General Caballero 1993-as meccsén 20 piros lap született. Egy vitatott kettős kiállítás után több mint tíz percig tartó tömegverekedés alakult ki, amely végén a játékvezető minden érintett játékost és stábtagot kiállított.

  • Atletico Claypole–Victoriano Arenas, 2011 – 36 piros lap

A Guinness-rekord a legtöbb kiállított személyre egy futballmérkőzésen: 36. Ez az argentin Primera D bajnokság Claypole – Victoriano Arenas mérkőzésén történt. A második félidőben a kemény belépők teljes anarchiába torkolltak. Mindkét kispad kiürült: játékosok, edzők, orvosok és még szurkolók is összeverekedtek a pályán. A játékvezető, Damian Rubino végül minden érintettet kiállított, majd lefújta a mérkőzést.

További cikkek:

Korábbi játékosa okozta a Honvéd vesztét, hatalmas balhéval zárult a rangadó
Schäfer Andrást már húsz perc után kiállították – videó
Brutális becsúszás után tömegbunyó alakult ki a futballmérkőzésen – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!