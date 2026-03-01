Varga Barnabás tette a dolgát, ahogy azt megszoktuk tőle: góllal és gólpasszal (illetve, még egy VAR által érvénytelenített góllal is) jelentkezett, bizonyítva, hogy az athéni sárga-feketéknél ő az abszolút fix pont a támadósorban. De a mérkőzés után a remeklése ellenére sem ő szerepelt a címlapokon. A görög Gazzetta például ezzel a címmel számolt be a bajnokiról: „Volosz-AEK Athén: Cimenteridisz visszavonta a büntetőt Buzukisz kezezése után.”

Négy gól és paprikás hangulat a hamisítatlan görög hangulatú Volosz-AEK Athén bajnokin

Fotó: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

Volosz-AEK Athén: amikor a sípmester meggondolja magát

A mérkőzés akkor fordult át szürreális színházba, amikor egy tizenegyesgyanús szituáció után a bíró már a büntetőpontra mutatott. Az AEK már ünnepelt volna, ám ekkor közbeszólt a modern futball mindenhatója, a VAR-szoba.

A felvételek hosszas elemzése után Cimenteridisz úgy döntött, Buzukisz kezezése mégsem ér büntetőt, és látványosan visszavonta az ítéletét.

A Gazzetta kiemeli, hogy a döntés heves reakciókat váltott ki az AEK részéről, a vendégek játékosai és stábja is élénken tiltakozott. A találkozó feszült hangulatban zajlott, amit tovább fokozott, hogy a lelátón jelentős számú AEK-szurkoló foglalt helyet a panthesszalikói stadionban. A görög weboldal szerint az eset döntő jelentőségű lehetett volna a mérkőzés alakulása szempontjából, hiszen a megítélt büntető akár fordulópontot is jelenthetett volna az Athén számára.

Repült a piros lap a kispadra is

A döntés természetesen nem maradt visszhang nélkül a kispadról sem. A reklamálás olyan méreteket öltött, hogy a játékvezető nem tehetett mást, felmutatta a piros lapot a vendégek edzőjének, a korábbi Videoton-edző Marko Nikolicsnak.

A szakvezető idegessége átragadt a csapatra is, így a Volosz újra előnybe került. Végül aztán a 98. percben, Varga Barnabás gólpassza után sikerült legalább az egyik pontot megszerezni.

Futball helyett görög tragédia a pályán

A 2-2-es döntetlen után a hangulat minden volt, csak baráti nem. Míg a hazaiak a szerencsés pontszerzést ünnepelték, az athéni oldalon a védelmi hibák és a bírói ténykedés miatt állt a bál. Varga Barnabás hiába játszott ismét parádésan, a görög sportlapok címlapjait most nem az ő gólja, hanem a VAR-szoba sötétjében született döntések és az edzői száműzetés foglalja el.