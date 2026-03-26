Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A svájci Sportdöntőbíróság (CAS) befogadta az Afrikai Nemzetek Kupája-győzelmétől megfosztott szenegáli labdarúgó-válogatott nevében eljáró szövetség (FSF) keresetét. A szenegáli kormány ráadásul nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz a kontinentális szövetséggel szemben az Afrika-kupa botrányos utóélete után.

„Szenegál a futball történetének legsúlyosabb és igazságtalan adminisztratív rablásának áldozata lett, amikor megfosztották az Afrika-kupa címétől” – idézi az MTI Abdoulaye Fallt, az FSF elnökét, aki jelezte, hogy a svájci Sportdöntőbíróságon küzdenek meg a játékosok becsületének védelméért.

A Szenegáli Labdarúgó Szövetség elnöke a CAS-hoz fordul az Afrika-kupa döntője miatt
Fotó: Seyllou/AFP

Tovább dagad a botrány az Afrika-kupa döntője után

Az ügy előzménye, hogy az afrikai szövetség fellebbviteli bizottsága megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul csaknem negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A rendes játékidő ráadásában a játékvezető gól nélküli állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok viszont tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után folytatódott a mérkőzés, a torna gólkirálya, Brahim Díaz azonban kihagyta a tizenegyest, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával nyert. Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1-0-s végeredményt, de később a fellebbviteli bizottság döntéshozói Marokkót nyilvánították győztesnek 3-0-s gólkülönbséggel, plusz több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

Senegal football supporters celebrate on Boulevard Barbes, at Chateau Rouge, in Paris, France, on January 18, 2026, after Senegal wins the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco played in Rabat, Morocco. (Photo by Jerome Gilles/NurPhoto) (Photo by Jerome Gilles / NurPhoto via AFP)
A szenegáliak történetük során másodszor nyerték meg az Afrika-kupát
Fotó: Jerome Gilles/NurPhoto via AFP

A szenegáli szövetség azóta Franciaországból, Spanyolországból, Svájcból és Szenegálból szerződtetett ügyvédeket, akik képviselik majd az ügyet a Sportdöntőbíróságon. A jogi csapat szerint az ország labdarúgó-válogatottja a döntés ellenére továbbra is Afrika bajnokának tartja magát. Szenegál fellebbezését, amely az Afrikai Nemzetek Kupája bajnoki címének visszaállítási kérelmét tartalmazza, szerdán regisztrálta a CAS, de nem határozott meg ütemtervet az ítélethozatalra vonatkozóan. A fellebbezés mellett a szenegáli kormány is bekapcsolódott az ügybe, és nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz az afrikai szövetségen belüli "gyanús korrupciós" kérdésekben.

A vb-résztvevő szenegáli válogatott jelenleg Franciaországban tartózkodik, mert szombaton felkészülési mérkőzést játszik Peruval. A Stade de France-ban sorra kerülő találkozó előtt az afrikai ország szövetsége megmutatja szurkolóinak az ANK-trófeát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!