„Szenegál a futball történetének legsúlyosabb és igazságtalan adminisztratív rablásának áldozata lett, amikor megfosztották az Afrika-kupa címétől” – idézi az MTI Abdoulaye Fallt, az FSF elnökét, aki jelezte, hogy a svájci Sportdöntőbíróságon küzdenek meg a játékosok becsületének védelméért.

A Szenegáli Labdarúgó Szövetség elnöke a CAS-hoz fordul az Afrika-kupa döntője miatt

Fotó: Seyllou/AFP

Tovább dagad a botrány az Afrika-kupa döntője után

Az ügy előzménye, hogy az afrikai szövetség fellebbviteli bizottsága megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul csaknem negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A rendes játékidő ráadásában a játékvezető gól nélküli állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok viszont tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után folytatódott a mérkőzés, a torna gólkirálya, Brahim Díaz azonban kihagyta a tizenegyest, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával nyert. Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1-0-s végeredményt, de később a fellebbviteli bizottság döntéshozói Marokkót nyilvánították győztesnek 3-0-s gólkülönbséggel, plusz több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

A szenegáliak történetük során másodszor nyerték meg az Afrika-kupát

Fotó: Jerome Gilles/NurPhoto via AFP

A szenegáli szövetség azóta Franciaországból, Spanyolországból, Svájcból és Szenegálból szerződtetett ügyvédeket, akik képviselik majd az ügyet a Sportdöntőbíróságon. A jogi csapat szerint az ország labdarúgó-válogatottja a döntés ellenére továbbra is Afrika bajnokának tartja magát. Szenegál fellebbezését, amely az Afrikai Nemzetek Kupája bajnoki címének visszaállítási kérelmét tartalmazza, szerdán regisztrálta a CAS, de nem határozott meg ütemtervet az ítélethozatalra vonatkozóan. A fellebbezés mellett a szenegáli kormány is bekapcsolódott az ügybe, és nemzetközi vizsgálatot szorgalmaz az afrikai szövetségen belüli "gyanús korrupciós" kérdésekben.

A vb-résztvevő szenegáli válogatott jelenleg Franciaországban tartózkodik, mert szombaton felkészülési mérkőzést játszik Peruval. A Stade de France-ban sorra kerülő találkozó előtt az afrikai ország szövetsége megmutatja szurkolóinak az ANK-trófeát.